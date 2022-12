“Natale nel borgo” a Biassono: apre la messa dello sportivo

È un programma ricco quello proposto dal Comune di Biassono per il Natale 2022, organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e la parrocchia di San Martino. Si inizia giovedì 8 dicembre con la tradizionale messa dello sportivo, alle 17.30 nella chiesa parrocchiale, alla presenza di tutte le associazioni sportive biassonesi. Sempre nel giorno dell’immacolata si svolgerà, alle 18.15, la benedizione del presepe e la cerimonia di accensione dell’albero di Natale nei giardini di Villa Verri. I mercatini di Natale, organizzati dalla parrocchia, resteranno allestiti per tutto il giorno, dalle 9 alle 19, di fronte alla Biblioteca civica.

“Natale nel borgo” a Biassono: gli eventi fino al 17 dicembre

Il programma del “Natale nel borgo” continua sabato 10 dicembre con l’inaugurazione alle 17.45 della mostra “La piccola Maria Bambina nelle nostre case”, l’allestimento dedicato alla devozione antica alla piccola Maria, che si potrà visitare nelle sale del Musei civico Verri. Domenica 11 dicembre le bancarelle del mercato saranno straordinariamente in piazza Italia dalle 8.30 alle 12.30. Il 13 dicembre la Biblioteca propone “Una slitta di storie”, letture natalizie per i bambini da 3 a 6 anni a cura delle volontarie lettrici, alle 17. La lettura per i piccoli sarà riproposta anche i 16 dicembre, sempre alle 17. Nello stesso giorno si potrà assistere allo spettacolo teatrale “Tom, Dick e Harry”, alle 21.15 al cineteatro Santa Maria.

L’associazione culturale Mnemosyne propone il 17 dicembre, alle 16, la storia d’amore tra Astor Piazzolla e Milva, in sala civica alle 16.

“Natale nel borgo” a Biassono: Babbi Natale in Vespa e pista di pattinaggio

Il 18 dicembre arrivano i Babbi Natale in Vespa: dalle 9.30 per le vie del centro. Alle 15 ci sarà il concerto gospel a cura dell’associazione Villa Monguzzi. Il presepe vivente torna in scena domenica 18 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30 all’oratorio di San Luigi, mentre alle 17 si svolgerà “Natale nel mondo”: spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle, nel Palazzetto dello sport. Il 22 dicembre concerto di Natale in chiesa parrocchiale, alle 21. Fino all’8 gennaio sarà aperta la pista di pattinaggio in piazza.