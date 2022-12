Albiate, proiettori sulle chiese e meno luminarie per il Natale del “caro energia”

“Quest’anno, a fronte della grave situazione energetica, l’associazione esercenti di Albiate, in collaborazione con il Comune, ha deciso di ridurre drasticamente le luminarie, ma comunque di non lasciare il paese al buio. Abbiamo scelto di dare luce alle nostre chiese come simboli di pace e serenità. Illuminiamo i nostri cuori!”. E’ il messaggio dell’associazione esercenti di Albiate che spiega, sui manifesti affissi in paese, le ragioni per cui lungo le vie cittadine, durante le festività natalizie 2022, le luminarie saranno decisamente ridotte di numero, seppur non assenti.

Albiate, decisione di concerto tra associazione esercenti e amministrazione comunale

All’origine della decisione, frutto di una concertazione tra l’associazione esercenti di Albiate e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Redaelli, il rispetto dell’attuale periodo storico contrassegnato per tutti dal rincaro delle bollette dell’energia elettrica, e la conseguente volontà di non infierire sui costi limitando così il numero delle luminarie. Albiate, come specificano esercenti e Comune, non è al buio.

Albiate, così bollette meno pesanti per i commercianti

“Quest’anno– spiegano dall’associazione che riunisce gli esercenti del paese –abbiamo concordato con l’amministrazione comunale di non pesare sui colleghi commercianti ed esercenti ai quali sono in capo i costi delle luminarie. Doniamo luce alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista in piazza Conciliazione ed al Santuario di San Fermo: i proiettori regalano scenografie natalizie sulle facciate, mentre è stata collocata la scritta “Auguri” agli ingressi del paese, ovvero in via Viganò, via Italia e via Trento. Ci auguriamo per l’anno prossimo che le condizioni generali siano migliori, tali da consentirci di ritornare a decorare il paese con le tradizionali luminarie lungo le vie e le piazze di Albiate”.

Albiate, meno luminarie ma tradizione rispettata

Una decisone sofferta, ma consapevole delle necessità di compiere un sacrificio che, comunque, limita, ma non cancella del tutto le tradizionali luci delle feste. I cittadini hanno potuto notare negli ultimi giorni il drastico cambiamento e l’opinione non sembra essere unanime. C’è chi comprende le ragioni e chi- forse la maggioranza dei casi- si rammarica anche dando uno sguardo alle luminarie allestite nei paesi limitrofi. “Non volevamo dare “uno schiaffo morale” in faccia a chi fa fatica. È una scelta “meno luminosa” del passato, ovvio, ma punta sui valori più autentici” concludono dall’associazione esercenti di Albiate che il 27 novembre scorso ha saputo coinvolgere con allegria e divertimento la cittadinanza in una domenica natalizia tra mercatini ed eventi natalizi.