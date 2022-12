Natale a Muggiò: il 7 dicembre la prima notte bianca invernale in Brianza

Tre importanti appuntamenti per il Natale a Muggiò. La “Notte di luce”, mercoledì 7 dicembre, nel centro cittadino sarà la primissima notte bianca invernale in Brianza, occasione perfetta per l’accensione delle luminarie. Dalle 17.30 alle 21, il centro cittadino si illuminerà di magia, con spettacoli circensi, street band, farfalle luminose, spettacoli di burattini, brevi spettacoli teatrali ed un magnifico spettacolo di Sand Art, disegni di sabbia sulle note della musica dei grandi autori.

Natale a Muggiò: contenimento dei consumi ma luci confermate

Visto il periodo storico attuale l’amministrazione ha deciso di adeguarsi al contenimento di consumo di energia, non privando però i cittadini di vivere un Natale armonioso e non sottraendo la gioia e il calore che anche le sole luci in giro per le vie riescono a trasmettere.

Natale a Muggiò: presepe vivente e coro gospel

Secondo importante momento domenica 18 dicembre con il presepe vivente “Un Bambino per sempre con noi” in piazza della Chiesa SS Pietro e Paolo.

A pochi giorni dal Natale, venerdì 23 dicembre, il coro Gospel The Singer Vocal Ensemble aspetta tutti i cittadini per un intenso ed energico concerto sulle melodie natalizie più famose, appuntamento alle 21 nell’auditorium Santa Elisabetta in Piazza del Burghett.

Natale a Muggiò, il sindaco: “Calendario ricco nonostante il periodo difficile”

«Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora attraversando, siamo riusciti a strutturare un ricco calendario di eventi – commenta Maria Fiorito, il sindaco – per le prossime festività natalizie. Sono numerose le iniziative dedicate a grandi e piccini, con una particolare attenzione alla cultura e alle tradizioni popolari. Spero che questi momenti comunitari facciano rivivere in tutti la Magia del Natale».