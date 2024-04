Monza, centrodestra dal questore per chiedere più sicurezza: «La base è chiamare il 112»

Il centrodestra monzese è pronto a chiedere al Governo di potenziare gli organici delle forze dell’ordine in servizio in città: lo spiega l’ex sindaco Dario Allevi che nei giorni scorsi ha incontrato il questore Salvatore Barilaro insieme a una delegazione di consiglieri comunali di minoranza.

Monza, centrodestra dal questore per chiedere più sicurezza: confronto chiesto qualche settimana fa

Al confronto, chiesto dallo schieramento preoccupato da una serie di episodi che si sono verificati negli ultimi mesi quali le violenze commesse da bande di giovani in centro, gli atti di mala movida in via Bergamo e l’annoso degrado all’esterno della stazione, hanno partecipato Andrea Arbizzoni e Stefano Galli di Fratelli d’Italia, il leghista Simone Villa, Stefano Galbiati della lista Allevi e i forzisti Massimiliano Longo e Pierfranco Maffè. Non c’erano, invece, per motivi personali gli esponenti del Gruppo misto che alcune settimane fa hanno sottoscritto la richiesta di un appuntamento inviata dal centrodestra dopo i vandalismi registrati durante la manifestazione organizzata il venerdì santo dalla Foa Boccaccio e i disordini attorno all’U-Power Stadium in occasione delle partite del Monza.

Monza, centrodestra dal questore per chiedere più sicurezza: in consiglio le critiche all’operato delle forze dell’ordine

In consiglio comunale l’opposizione aveva criticato l’operato delle forze dell’ordine e della Polizia locale accusate di non garantire un livello adeguato di sicurezza ai cittadini, ma dopo il faccia a faccia con Barilaro i toni si sono ammorbiditi.

«Il questore ha risposto alla nostra richiesta nel giro di ventiquattr’ore e ci siamo visti pochi giorni dopo – afferma Allevi – è stato un incontro costruttivo, durato quasi due ore nel corso del quale abbiamo toccato tutte le criticità che ci sono state indicate: anche se non amministriamo più la città da quasi due anni il nostro dialogo con i monzesi non si è mai interrotto e continuiamo a ricevere segnalazioni di fatti ed episodi».

«Monza – aggiunge – ha gli stessi problemi di tante città medio grandi che, soprattutto nel fine settimana, attraggono gente da fuori: certa movida è alimentata da persone che arrivano dal resto della Brianza, da Cinisello, da Sesto e da Lecco».

Monza, centrodestra dal questore per chiedere più sicurezza: «Importante che i cittadini segnalino a 112 o 113»

L’ex sindaco, per ragioni intuibili, non scende nei particolari del colloquio che ha toccato anche il modo con cui la questura cerca di contrastare le violenze: «Una cosa la posso dire – prosegue – sarebbe importante che i cittadini, oltre a riferire a noi quanto accade, chiamino il 112 o il 113 e raccontino, anche in forma anonima, quello che vedono. Le volanti, in molti casi, potrebbero prevenire piccoli o grandi crimini».

«Noi – aggiunge Allevi – siamo dalla parte delle forze dell’ordine, spesso sotto organico: a breve a Monza dovrebbero arrivare alcuni poliziotti in più. Se non saranno sufficienti per rispondere ai bisogni della città potremmo sollecitare la maggioranza di Governo a inviare qualche altro rinforzo».