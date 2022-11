Natale a Meda: tutto il programma delle feste, beneficenza al posto delle luminarie

Ricco e variegato il programma di iniziative varato dell’amministrazione comunale di Meda per il periodo natalizio. Un cartellone con 40 appuntamenti, dislocati in varie zone della città e rivolti a tutte le fasce di età, a partire dai bimbi fino ai nonni. Niente luminarie o pista di pattinaggio, per limitare il consumo di energia in quest’anno particolare, i cui fondi risparmiati saranno destinati a chi ha bisogno, ma semplicemente decorazioni e addobbi natalizi. Oltre al Villaggio di Babbo Natale del centro anziani e le cassette postali per spedire le letterine.

Meda concerto Santa Cecilia

Natale a Meda: tutto il programma delle feste, il concerto di Santa Cecilia

Ad aprire simbolicamente il cartellone è stato il corpo musicale Santa Cecilia, nel pomeriggio di domenica 27 novembre, con il “concerto d’autunno” eseguito nel salone don Gianelli dell’oratorio Santo Crocifisso.

“Il cartellone che abbiamo realizzato presenta una varietà di proposte sia per tipologia, sia per pubblico di riferimento e anche per le aree del territorio coinvolte, così da poter essere veramente inclusivo nei confronti dell’intera cittadinanza, senza dimenticare nessuna fascia d’età e nessun quartiere – ha detto l’assessore alla Cultura Fabio Mariani – Si va dalle letture per i più piccoli, sino alla festa per i nonni al centro anziani. Vengono toccate numerose zone, dal quartiere Polo, al San Giacomo, al centro a via Naviglio. Rivolgo un sentito grazie, alle tante associazioni che rendono possibile la realizzazione di un’offerta così varia e ricca. Il loro contributo completa un lavoro per la comunità che si sviluppa nell’arco dell’intero anno. Esemplare, a tale riguardo, il Comitato Crescere Insieme e La Brughiera cooperativa sociale Onlus che, da quest’anno, gestiscono il centro anziani. Un grazie anche ai cittadini e ai titolari di attività che con le loro decorazioni renderanno più festose le nostre strade”.

“L’anno che si sta concludendo ha portato con sé molte difficoltà, dalla guerra in Ucraina alla crisi economica – ha precisato il sindaco Luca Santambrogio – ma è ferma volontà dell’amministrazione comunale, oltre ai concreti aiuti offerti a chi si è trovato in vario modo in difficoltà, favorire, con queste iniziative, un clima sereno e possibilmente gioioso”.

Natale a Meda: tutto il programma delle feste, gli alberi e la serata di musica e sport

L’albero luminoso, ”O Tannenbaum”, sarà posizionato in via Pace e “Pino”, altro albero, nel parco Beretta Molla, da parte dell’ associazione “cittadini quartiere Polo”, mentre le luminarie vengono sostituite dagli addobbi natalizi per i quali anche quest’anno è stato chiesto l’aiuto economico del gruppo Aeb, Assp farmacie comunali, Bcc di Barlassina, Junior B e Luciano Manara, che hanno scelto di sostenere l’amministrazione.

E così pure l’istituto Auxologico per la serata di musica e sport, in programma il 14 dicembre. Per secondo anno i commercianti sono chiamati ad abbellire le loro vetrine, è previsto un premio per la migliore vetrina, in collaborazione con la Confcommercio di Seveso.

Natale a Meda: tutto il programma delle feste, due casette per le letterine

Il programma, in estrema sintesi: “Musica” con 9 appuntamenti tra cui il gospel e il “Granconcerto” che si sdoppierà con due appuntamenti, bande con una giovane cantante e baritono, il secondo con tre cori medesi; “Libri”, con due incontri con autori; “Mostra di presepi”, visitabile al centro anziani; “Laboratori, spettacoli e letture per bambini” con 10 incontri; “Giornate di aggregazione e domeniche di dicembre in festa con le famiglie”, con mercatini, musica, mostre. Il 4, in piazza Cavour; l’11 al centro anziani; il 18 in piazza Municipio. Due casette per le letterine di Babbo Natale, una in piazza Municipio dal 1 dicembre, l’altra al centro anziani dall’11 dicembre.

Renata Barzaghi, Gabriella Maspero, circolo XX Settembre, Brianza Domani e il corso di disegno dell’Unitre anche quest’anno, hanno realizzato il grande presepe di piazza della Repubblica, lungo 15 metri e che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 alunni delle scuole primarie medesi e della scuola dell’infanzia Polo.