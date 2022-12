Natale a Lissone: al via un mese di eventi tra divertimento e sobrietà

“Tutti insieme a Lissone per il Natale2022”: scatta col primo fine settimana di dicembre la ricca manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Lissone in collaborazione con numerose associazioni di categoria, sociali, sportive, culturali della città, scuole e bande.

Natale a Lissone: sabato 3 dicembre aprono le casette del volontariato di piazza Libertà

È un ventaglio di iniziative all’insegna della sobrietà, nel rispetto dell’attuale periodo storico reso difficoltoso dall’aumento dei costi dell’energia e che ha portato alla decisione di non organizzare il capodanno in piazza, ma allo stesso tempo contraddistinto da una precisa attenzione alla programmazione degli eventi per tutte le età.

Il palinsesto, curato in particolare dall’assessore alla cultura, Carolina Minotti, debutta sabato 3 e domenica 4 dicembre con l’apertura delle casette delle associazioni di volontariato in piazza Libertà (presenti anche l’8 dicembre e nei week end 10/11 e 17/18 dicembre).

Natale a Lissone: l’8 dicembre accensione delle luminarie e del cedro

L’8 dicembre segna l’inizio per eccellenza del periodo natalizio: via all’accensione delle luminarie cittadine con un evento, alle 17, in piazza Pertini: accensione del grande cedro con animazioni di banda Santa Cecilia, Pro Loco e Gruppo Alpini. Sabato 10 dicembre, in piazza Libertà, appuntamento pomeridiano (dalle 15 alle 18) con l’esibizione di un coro gospel; in contemporanea, letture di fiabe per bambini a cura della biblioteca nelle casette in piazza Libertà. Domenica 11, dalle 10 alle 17.30, i bambini faranno bene a far due passi in piazza Libertà: una casetta ospiterà Babbo Natale e si potranno imbucare le letterine di Natale nella speciale cassetta della posta.

Natale a Lissone: Meroni alle casette e Panettone Day

Le casette di piazza Libertà dal 12 al 16 dicembre saranno utilizzate dall’istituto Meroni per attività di orientamento e laboratorio. Torna poi il 17 dicembre, “Panettone Day” a cura di Confcommercio nelle vie del centro. Si prosegue il 17 e 18 dicembre col Villaggio di Natale in piazza a cura degli Amici di Lollo e ricco mercatino degli hobbisti in via Santi Pietro e Paolo a cura di Pro Loco. Vigilia di Natale rallegrata in centro dagli zampognari.

Natale a Lissone: mostra presepi, concerti di Natale delle bande e corteo dei Magi

Centro storico che per tutto il periodo delle feste ospiterà – tra piazza Libertà e piazza IV novembre – bancarelle di dolciumi, giochi, la pista di pattinaggio ed attrazioni. Dal 17 dicembre via alle mostre di “Lissone Città Presepe“ a Palazzo Terragni. Previsti inoltre i concerti di Natale delle bande musicali (10-18 e 20 dicembre). Si chiude il 6 gennaio con il corteo dei Magi.

«Mi auguro che il palinsesto di eventi pensati per il Natale sia gradito, siamo riusciti a programmare numerose occasioni di divertimento e svago che vanno nella direzione di rendere viva Lissone con l’atmosfera tipica delle feste» commenta l’assessore Carolina Minotti.