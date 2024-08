Non solo sport all’autodromo di Monza e Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia: ATS Brianza, lo stesso autodromo nazionale e CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) Monza Lecco Sondrio porteranno in pista per l’intero weekend il progetto di promozione di riduzione dello spreco alimentare con recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Per sostenere anche l’importanza di solidarietà e sostenibilità.

F1, Gp d’Italia 2024: in autodromo a Monza l’alleanza contro gli sprechi alimentari, con Ats e Csv per il recupero dei prodotti invenduti

Significa che tutti gli operatori del settore alimentare presenti, e i centri di produzione pasti impegnati nella manifestazione, potranno donare prodotti invenduti non deteriorati, non scaduti e correttamente conservati.

I prodotti potranno essere consegnati ai centri di raccolta presenti in Autodromo: qui saranno presi in carico e verificati da operatori del Dipartimento Igiene di ATS Brianza prima di essere raccolti e distribuiti dai volontari del CSV Monza Lecco Sondrio a persone e famiglie bisognose del territorio.

F1, Gp d’Italia 2024: in autodromo a Monza l’alleanza contro gli sprechi alimentari, «Ats da anni è parte attiva»

«ATS Brianza da anni è parte attiva in questo grande evento per il nostro territorio – spiega il direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute Michele Brait – con la consolidata attività di vigilanza sulle attività di preparazione e somministrazione di alimenti per la tutela dei consumatori; ma abbiamo voluto fare di più, poiché alla tutela della sicurezza alimentare, abbiamo aggiunto il recupero a fini sociali delle eccedenze alimentari e iniziative di promozione della salute. Infatti, grazie alla collaborazione con Autodromo Nazionale Monza e Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio, il weekend diventa un’importante occasione di riduzione dei rifiuti, lotta dello spreco alimentare e solidarietà sociale, con questo progetto che porterà a centinaia di famiglie del territorio bisognose, pasti pronti e materie prime come carne, frutta e verdura».

F1, Gp d’Italia 2024: in autodromo a Monza l’alleanza contro gli sprechi alimentari, le motivazioni di Sias e Csv

Il progetto prevede anche la distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare sul miglioramento delle conoscenze in materia di alimentazione salutare.

«Grazie alla collaborazione tra Autodromo Nazionale Monza, ATS Brianza e CSV Monza Lecco Sondrio, negli ultimi due anni, siamo riusciti a recuperare più di 20 tonnellate di alimenti che, diversamente, sarebbero stati sprecati – ha commentato Giuseppe Redaelli, presidente SIAS SpA Autodromo Nazionale Monza – Questa iniziativa, sin dalla sua origine, è stata sostenuta e apprezzata da Formula 1, dalle scuderie e da tutti gli operatori del settore alimentare presenti nel Tempio della Velocità. La speranza è quella di poter arrivare a sprecare il meno possibile offrendo un pasto completo alle tante persone in difficoltà. Il nostro impegno sarà massimo e siamo certi di poter replicare e superare i numeri degli scorsi anni».

Filippo Viganò, presidente del CSV Monza Lecco Sondrio, ha commentato che «tra le molteplici attività che il Csv di Monza Lecco Sondrio svolge nelle tre province per sostenere, organizzare e coinvolgere le migliaia di associazioni presenti, questa in autodromo ha un significato importante… si fa sport tecnologicamente avanzato e contemporaneamente si evidenzia solidarietà e sostenibilità. Un binomio che nei tempi difficili in cui viviamo deve diventare un mantra per tutte le persone a cui sta a cuore la costruzione di una comunità migliore. Un Grazie immenso a tutte le volontarie e a tutti i volontari e in modo particolare alla Casa del Volontariato di Monza per l’enorme impegno profuso».