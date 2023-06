Morte Berlusconi: entro la fine di ottobre le elezioni suppletive per il Senato

I brianzoli dovrebbero scegliere chi sostituirà in Senato Silvio Berlusconi entro la fine di ottobre: giovedì 15 giugno la giunta delle elezioni di Palazzo Madama ha preso atto che il seggio dell’ex presidente del Consiglio è rimasto vacante avviando, di fatto, l’iter per la convocazione delle elezioni suppletive che saranno fissate dal Viminale. Secondo la norma la consultazione dovrebbe svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione odierna ma, siccome la finestra è compresa tra il 1° agosto e il 15 settembre, il termine potrà slittare di 45 giorni. Non dovrebbe, invece, essere applicata l’ulteriore proroga di 90 giorni prevista quando le suppletive possano essere accorpate ad altre elezioni.

Morte Berlusconi: elezioni suppletive nel collegio uninominale in cui era stato eletto il 25 settembre 2022

Nei prossimi giorni, in attesa di conoscere la data del voto, i diversi schieramenti dovrebbero avviare la campagna elettorale che coinvolgerà i cittadini dei 55 comuni della provincia della Brianza che compongono il collegio uninominale del Senato in cui Berlusconi era stato eletto il 25 settembre 2022.

Morte Berlusconi: elezioni suppletive, era stato eletto col 50,27% dei voti

Poco meno di un anno fa il leader di Forza Italia aveva ottenuto il 50,27% dei consensi sommando il 27,03% di Fratelli d’Italia, il 12,94% della Lega, il 9,07% di Forza Italia e l’1,23% dell’aggregazione moderata.

Federica Perelli, sostenuta dal Pd, da +Europa, da Alleanza Verdi Sinistra e da Impegno Civico, si era fermata al 27,13%, Fabio Albanese proposto da Azione e Italia Viva si era attestato al 10,16%, il pentastellato Bruno Marton al 7,76%, Fabio Meroni di Italexit all’1,90% mentre gli altri candidati erano rimasti sotto l’1%,

Dati alla mano il collegio di Monza è tra quelli considerati blindati dal centrodestra, ma l’affluenza estremamente bassa che in genere caratterizza le suppletive potrebbe riservare qualche sorpresa.