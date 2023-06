L’addio a Berlusconi: don Colombo di Arcore concelebra i funerali di Stato in Duomo a Milano

Chiamato a concelebrare i funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi anche il parroco di Arcore don Giandomenico Colombo. Il sacerdote arcorese, nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno, alle 15, concelebra con l’arcivescovo Mario Delpini nel Duomo di Milano; presenti, in delegazione dalla cittadina brianzola con il gonfalone comunale, anche Lorenzo Belotti e Laura Besana, vicesindaco e presidente del consiglio comunale di Arcore.

L’addio a Berlusconi: la cerimonia nel Duomo di Milano, 2mila persone selezionate e 10mila all’esterno

Duemila persone selezionate potranno accedere alla cattedrale – presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni, arrivata ad Arcore già martedì sera alla camera ardente – diecimila potranno seguire le esequie in piazza, transennata fin dal mattino con 15mila barriere e con varchi di accesso controllati.

Il Duomo di Milano chiude le porte al normale flusso di fedeli e turisti a mezzogiorno, per riaprire alle 13.30.

L’addio a Berlusconi: il legame spirituale di don Giandomenico con la famiglia, prima di lui era stato don Luigi

Sin dal suo arrivo nel 2008, ad Arcore che da anni costituisce il domicilio della famiglia Berlusconi, don Giandomenico Colombo è sempre stato spiritualmente vicino alla famiglia del Cavaliere. Già nel 2008 aveva avuto occasione di celebrare, nella cappella di via San Martino, il matrimonio di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia, mentre più recentemente anche le esequie della “tata” dei figli del Cavaliere.

Prima di lui, era stato don Luigi Gaiani, ex parroco di Arcore e predecessore di Colombo stesso, a guidare spiritualmente la famiglia Berlusconi, concelebrando anche i funerali della madre di Silvio Berlusconi, Rosa, simbolo dell’unione tra la famiglia e la città che hanno scelto come loro dimora.

L’addio a Berlusconi: riposerà nel mausoleo nel parco di Villa San Martino?

È ipotesi accreditata che il proprietario e presidente onorario dell’Ac Monza verrà cremato per poi essere trasferito nel mausoleo marmoreo nel parco di Villa San Martino, realizzato dallo scultore Pietro Cascella e visibile in parte transitando sulla provinciale La Santa, dove già dagli anni ‘90 aveva fatto preparare per sé un sarcofago per ospitare il suo eterno riposo.