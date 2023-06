Berlusconi, Monza e la Brianza: sul Cittadino del 15 giugno 2023 dieci pagine di storie

Dieci pagine per raccontare Silvio Berlusconi e la Brianza. Il Cittadino in edicola giovedì 15 giugno 2023 dedica ampio spazio alla morte dell’ex presidente del Consiglio e presidente onorario dell’Ac Monza. Non solo la cronaca di questi giorni dalla notizia della scomparsa, lunedì 12 giugno, e le reazioni del mondo politico locale.

Anche la storia raccontata per date: 1964, il primo mattone dell’Edilnord a Brugherio. Poi l’arrivo ad Arcore nel decennio successivo, il video della discesa in campo registrato a Villa Belvedere di Macherio nel 1994, fino alla cavalcata dell’Ac Monza dalla Serie D fino alla Serie A. Ogni storia è raccontata attraverso le voci dei protagonisti.

