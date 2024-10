Monza: finito l’intervento sotterraneo urgente nel “cantiere invisibile” di viale Campania

L’intervento urgente di consolidamento si è concluso in tre settimane, come da previsioni: si è chiuso il “cantiere invisibile” in viale Campania. La nuova fase dei lavori prevede ora l’individuazione delle modalità di lavoro per il risanamento strutturale definitivo dell’intero tratto di collettore che dalla rotonda di San Fruttuoso arriva a via Borgazzi per una lunghezza di 1.200 metri.

Brianzacque intervento viale Campania

Monza: finito l’intervento sotterraneo urgente, il report di Brianzacque

Tutti i lavori di consolidamento si sono svolti all’interno della grande condotta fognaria, vecchia di un secolo e paragonabile per forma e dimensioni ad una galleria sotterranea, alta 2 metri e larga 3.

“Squadre di tecnici specializzati hanno provveduto al ripristino delle cavità formatesi per l’effetto combinato dell’azione erosiva del tempo, delle piogge e delle infiltrazioni delle radici degli alberi – spiega Brianzacque – I vuoti sono stati riempiti con mattoni e malta cementizia fibro-rinforzata. Preliminarmente a quest’attività, BrianzAcque aveva provveduto ad “armare” l’interno della tubatura così da consentire agli addetti ai lavori di operare in condizioni di sicurezza. Le operazioni, che si sono concentrate nella porzione di collettore compresa tra gli incroci di via Philips con via Borgazzi, inizialmente si sono svolte in orari notturni per poi proseguire di giorno senza mai interferire con la circolazione stradale così come concordato con l’Amministrazione Comunale di Monza”.