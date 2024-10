Monza: iniziati i lavori sottoterra in viale Campania, via al nuovo intervento

È iniziata come da programma il 30 settembre la nuova fase di lavori sul tratto fognario di viale Campania tra le vie Philips e Borgazzi: fino al 5 ottobre è prevista la chiusura notturna al traffico, dalle 22 alle 5, per permettere l’intervento sotterraneo per puntellare l’area e creare i sistemi di sostegno lungo il condotto per garantire la sicurezza del personale che nei giorni successivi si calerà nella infrastruttura.

“Salvo imprevisti legati alle precipitazioni, i lavori dureranno tre settimane“, fa sapere Brianzacque a proposito di questa prima fase dei nuovi interventi.

Monza: iniziati i lavori sottoterra in viale Campania, necessario un intervento su 1,2 chilometri di collettore

Viale Campania resterà percorribile a una corsia in entrambe le direzioni di marcia. Nel mese di ottobre, dopo i lavori di messa in sicurezza, sarà individuato l’intervento definitivo per il risanamento strutturale di tutto il tratto di collettore fognario intercomunale di viale Campania, per una lunghezza di 1,2 chilometri.

Dal mese di dicembre, quando si erano aperte le voragini causate da un cedimento del collettore, un geologo monitora mensilmente il condotto e controlla il suo stato di salute con il georadar.

Il collettore in cemento, realizzato quasi cento anni fa, costituisce la parte terminale dell’infrastruttura idraulica che parte da Giussano e, con un sistema che si estende per 62 chilometri tra Verano, Carate, Seregno, Desio, Nova Milanese e Muggiò, convoglia le acque reflue al depuratore di San Rocco.