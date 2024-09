Temporali in Brianza: allagamenti e disagi per il traffico, le vie chiuse a Monza

La pioggia è prevista fino al primo pomeriggio, verso le 15, con una attenuazione col passare delle ore e ancora qualche piovasco prima della tregua attesa per venerdì e sabato. Ma l’ondata di temporali annunciata sul nord Italia ha creato disagi anche a Monza e Brianza. Prima un temporale intorno alle 5 di giovedì 5 settembre, poi la pioggia che ha ricominciato a cadere intensamente dalle 10.

Allagamenti, alberi caduti, black out hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Diversi casi di sottopassi allagati con automobili intrappolate, oltre a diversi casi di allagamenti in varie zone della provincia.

Meteo Monza Lissone

Temporali in Brianza: strade allagate

A Monza disposta la chiusura al traffico di viale Campania e via Philips, dove sono già presenti gli agenti della polizia locale e i Vigili del Fuoco. Parzialmente transitabile via Borgazzi per un grosso allagamento nei pressi dello svincolo con la A52. In posto autopompa di Monza e la polizia locale. Il traffico veicolare è consentito con prudenza, vista la quantità di acqua presente sulla strada.

Sul posto anche i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza

Grosse difficoltà per il traffico sulla Milano-Meda nel tratto di Varedo. Tutto completamente allagato. Interviene a supporto della Polizia stradale anche l’autopompa di Desio.

All’uscita della Statale 36 a Lissone, in zona Esselunga, strada chiusa per grosso allagamento. Libero invece il tratto della rotatoria sotto la superstrada. Allagamenti anche sulla SS36, in carreggiata nord e sud, con rallentamenti.

Temporali in Brianza: gli altri disagi

A Seregno in via Briantina fumo dal locale contatori di un’abitazione: l’ipotesi è che si sia trattato di un fulmine, numerosi infatti quelli registrati in zona. In posto autopompa Seregno, traffico congestionato.