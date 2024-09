Maltempo: pianta caduta sulla strada, vigili del fuoco a Veduggio con Colzano

Prime conseguenze della perturbazione annunciata sulla Brianza mercoledì sera nella zona più a nord della provincia. Vigili del fuoco necessari a Veduggio con Colzano intorno alle 20 per la rimozione di una grossa pianta caduta in viale della Repubblica, sulla sede stradale mettendo a rischio anche le auto in transito. Sul posto l’autopompa da Carate Brianza, code in direzione del centro e verso la Statale 36. Strada liberata dopo circa un’ora di lavoro.

Veduggio temporale albero caduto Veduggio temporale albero caduto