Meteo Monza Brianza: in arrivo rovesci e temporali forti, temperature in calo

I primi temporali forti dal pomeriggio di mercoledì 4 settembre: antipasto di due perturbazioni intense in arrivo anche sulla provincia di Monza e Brianza.

Una “circolazione depressionaria” che “si sta strutturando tra Francia e Penisola Iberica” che porterà forti rovesci e temporali nella giornata di giovedì 5 settembre, in particolare alla mattina e con allerta arancione della protezione civile, con una tregua venerdì e sabato e un nuovo ritorno alla carica del brutto tempo nelle giornate di domenica 8 settembre e lunedì 9 settembre. Prevista pioggia forte con rischio nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Meteo Monza Brianza: «Giovedì rovesci e temporali diffusi con possibili grandinate e colpi di vento»

«Da questa circolazione depressionaria si originerà un’intensa perturbazione che, già verso la fine di mercoledì, porterà un peggioramento del tempo sul versante tirrenico settentrionale e nel Nord-Ovest – analizza Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com – Sarà però nella giornata di giovedì che questa entrerà in modo deciso sul Centro-Nord, causando rovesci e temporali diffusi, localmente anche di moderata o forte intensità, con possibili grandinate e colpi di vento, soprattutto sulle regioni tirreniche, a causa di un Mediterraneo ancora molto caldo. Qualche acquazzone potrebbe spingersi anche verso il basso versante tirrenico e, localmente, sulle regioni ioniche e il basso Adriatico».

Meteo Monza Brianza: nuovo peggioramento domenica e lunedì

Con previsioni di pioggia anche per domenica e lunedì: «Dopo questa prima fase di instabilità, ci aspettano un venerdì e un sabato più tranquilli, con maggiori spazi soleggiati e solo qualche disturbo diurno, soprattutto vicino ai rilievi – continua – Ma da domenica, la circolazione depressionaria tornerà a influenzare la nostra Penisola, alimentata da una nuova e fresca saccatura atlantica in approfondimento su Francia e Mitteleuropa. Una nuova intensa perturbazione è prevista per domenica al Nord e su parte del Centro, con fenomeni a carattere di rovescio o temporali, localmente anche di forte intensità. A inizio della prossima settimana, questa raggiungerà anche le nostre regioni meridionali, lasciando dietro di sé condizioni di marcata variabilità e qualche altro fenomeno locale».

Meteo Monza Brianza: ore contate per il caldo?

Significa che il grande caldo ha le ore contate? «L’afflusso di correnti più fresche e l’arrivo di rovesci e temporali porteranno a un deciso calo delle temperature, che già giovedì si farà sentire su gran parte del Nord e del versante tirrenico centro-settentrionale, con massime che scenderanno sotto i 30°C, arrivando fino a 20-23°C nel Nord-Ovest. Al Sud, dove le temperature massime nel prossimi giorni raggiungeranno ancora i 32-35°C, il calo si avvertirà all’inizio della prossima settimana, con diminuzioni fino a 6-8°C. Anche le tanto odiate notti tropicali potranno finalmente essere archiviate»•