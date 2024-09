Monza: da ottobre la fase 2 di viale Campania, lavori per il consolidamento fognario

Partirà dall’incrocio tra le vie Campania e Philips la prossima fase dell’intervento che Brianzacque avvierà per consolidare il condotto fognario con l’obiettivo di evitare cedimenti come quello che negli ultimi giorni del 2023 ha provocato l’apertura di un cratere nell’asfalto che ha bloccato la circolazione per svariate settimane.

Monza: da ottobre la fase 2 di viale Campania, lavori di notte per allestire il cantiere

L’avvio è stato annunciato giovedì 12 settembre in consiglio comunale dal sindaco Paolo, sollecitato da Paolo Piffer di Civicamente: «Nei prossimi giorni daremo tutte le informazioni – ha affermato il primo cittadino – a ottobre la società lavorerà di notte» per allestire il cantiere che consentirà ai tecnici di operare in sicurezza senza chiudere la strada.

Monza: da ottobre la fase 2 di viale Campania, crocevia delicato di collettori (anche vecchi di un secolo)

Il crocevia costituisce un punto particolarmente delicato: lì, infatti, si incontrano il collettore preveniente da Desio e quello che corre sotto viale Campania diretto al depuratore di San Rocco. È su quest’ultimo, lungo 1.200 metri e vecchio di un secolo, che si concentrerà la riqualificazione che potrebbe protrarsi per diversi mesi.

Monza: da ottobre la fase 2 di viale Campania, nei mesi scorsi le ispezioni di Brianzacque. Traffico sulle due corsie aperte

Per tutta la durata delle operazioni, che nei mesi scorsi sono state precedute da ispezioni effettuate da Brianzacque anche con l’impiego di georadar, la circolazione non dovrebbe essere bloccata completamente e, come avviene da mesi, resteranno percorribili due corsie delle quattro dell’arteria.

La chiusura parziale crea parecchi disagi agli automobilisti che, in particolare nelle ore di punta, sono costretti a rimanere a lungo in coda.