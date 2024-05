Monza, si apre una voragine su un marciapiede di via Molise: intervenuti i vigili del fuoco

Un’altra voragine si è aperta a Monza, questa volta su un marciapiede di via Molise. Nulla a che vedere con quella di viale Campania ma tant’è. A finire nella buca, ampia circa 2 metri quadrati e piuttosto profonda, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, sono state le ruote gemelle posteriori di un autocarro.

Le ruote dell’autocarro nella buca (foto Vigli del fuoco MB)

Monza: voragine su un marciapiede, un autocarro rimane bloccato

Per il recupero del mezzo, rimasto bloccato, e la messa in sicurezza del marciapiede si è mobilitata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con una autopompa dalla sede centrale di Monza e in supporto una seconda dal Comando di Bergamo con una autogrù necessaria per ancorare l’autocarro. Sarà ora necessario l’intervento di tecnici per il ripristino del marciapiede.