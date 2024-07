Monza, ma viale Campania come va? Attenzione alta e pazienza (tanta)

Chi percorre viale Campania a Monza dovrà armarsi di pazienza ancora a lungo: «Stiamo completando la progettazione del risanamento del collettore fognario – ha spiegato ieri il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – stiamo valutando i punti e le modalità in cui intervenire».

Al momento i tecnici non si pronunciano sulla possibile durata dei cantieri che potrebbero partire tra la fine del 2024 e l’inizio del ’25: «Ragioneremo con il Comune sull’organizzazione della viabilità» ha aggiunto. L’attenzione su quella che è una delle dodici strade principali di Monza, ha assicurato il sindaco Paolo Pilotto, rimane alta. Come era stato annunciato alla riapertura dopo i mesi di lavoro seguiti al cedimento di una tubatura il traffico è consentito sulle due corsie esterne.

Monza, ma viale Campania come va? L’ex sindaco in consiglio comunale

Tra gli automobilisti cresce, intanto, la frustrazione: «Paradossalmente – ha detto lunedì in consiglio comunale Dario Allevi – le code sono aumentate da quando sono state riaperte due corsie».