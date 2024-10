Pioggia forte: allagamenti a Monza, il nodo di viale Campania e i lavori nel Parco per il Lambro

Allagamenti e disagi alla circolazione a Monza nelle prime ore di giovedì 10 ottobre a causa delle forti piogge, previste e preannunciate dall’allerta della protezione civile regionale.

Viabilità rallentata all’aggiornamento delle 10: via Philips è transitabile a senso unico alternato: “Sul posto è presente il personale della Polizia Locale per la gestione del traffico – fa sapere il Comune – L’arteria è allagata a causa dell’effetto combinato delle forti piogge e dei lavori urgenti di messa in sicurezza che BrianzAcque ha in corso lungo viale Campania“.

Pioggia forte: viale Campania a Monza, l’effetto combinato con i lavori urgenti

I complessi lavori in corso per il ripristino del tratto fognario sotto osservazione ormai dal dicembre 2023, quando si aprì la voragine nella carreggiata, “fanno sì che la rete fognaria abbia una capacità di deflusso inferiore rispetto al periodo precedente: una riduzione di portata che, a fronte di eventi meteorici intensi, può diventare causa di inevitabili disagi. L’intervento per mettere in sicurezza la grande tubazione ed evitare ulteriori cedimenti della struttura si concluderà il 18 ottobre“.

Parco di Monza lavori argini Lambro

Pioggia forte: nel parco di Monza ripristinati gli argini del Lambro

Mercoledì intanto nel parco di Monza mezzi e specialisti si sono messi al lavoro per ripristinare gli argini del Lambro: impegnati la Protezione Civile, “in collaborazione con i tecnici della Reggia e il benestare di AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po)“, dice sempre il Comune. L’obiettivo era quello di riportare “la continuità e la tenuta strutturale degli argini che, dopo la piena di martedì, si erano ammalorati in particolare in tre tratti all’interno della “Valle dei Sospiri”“.

Dopo l’intervento l’argine risulta in sicurezza, ma la raccomandazione per il pubblico rimane di non sostare nei pressi del fiume dentro il Parco e di non avvicinarsi alla valle dei Sospiri.