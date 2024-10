Chiusa la Bananina, il tratto sulla Sp58 a Usmate Velate, per effetto della pioggia forte: gli avvisi invitano gli automobilisti a fare attenzione. Le previsioni per la giornata, già anticipate dall’allerta della Protezione civile, dicono che il meteo dovrebbe migliorare nella mattinata: con la pioggia, caduta tutta notte, in esaurimento e verso qualche schiarita.