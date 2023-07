Maltempo: a Brugherio scoperchiate piscina e scuola, 50 alberi caduti lunedì

I forti temporali di lunedì sera e della notte hanno allungato il bilancio dei danni anche a Brugherio: poco dopo le 21 le raffiche di vento hanno scoperchiato la piscina di via Sant’Antonio. Le lamiere, sbalzate a diversi metri di distanza, fortunatamente non hanno provocato feriti tra le persone uscite pochi minuti prima dal complesso che ospita anche un ristorante.

Maltempo: a Brugherio volata via la copertura della elementare Fortis, chiuso l’asilo nido

La bufera si è portata via la copertura della elementare Elve Fortis, in via Nazario Sauro, già danneggiata venerdì: la scuola è allagata e l’attiguo asilo nido Munari, su cui si è accasciato un imponente albero, rimane chiuso.

Meteo Brugherio scuola Fortis Meteo Brugherio piscina Meteo Brugherio piscina

La pioggia ha, inoltre, compromesso il tetto del poliambulatorio di viale Lombardia.

Maltempo: Brugherio, non si contano le piante abbattute

Non si contano le piante abbattute: solo lunedì ne sono cadute circa cinquanta sia lungo le strade sia nei giardini privati. Tra le zone più ferite dalle ondate di maltempo figurano viale Sant’Anna a San Damiano, viale Aldo Moro e, venerdì, via Trombello. La circolazione è ripresa ovunque, sia sulle arterie ostruite dai tronchi, sia nel tratto di via Sciviero chiuso per alcune ore lunedì pomeriggio a causa del distacco di una porzione di cornicione rimasta sospesa tra i rami delle piante.

Maltempo: Parco Increa rimane chiuso

Parco Increa è devastato e, come le altre aree verdi, rimane chiuso.