Albiate, Anagrafe e biblioteca chiuse per allagamento

“Causa allagamento gli uffici rimarranno chiusi sino a lunedì 24 luglio compreso“. Recita così l’avviso esposto all’ingresso del polo comunale di via Giotto, ad Albiate, sede dell’Anagrafe e della biblioteca civica “Aldo Moro”, ma altresì luogo che ospita la sala espositiva e l’auditorium.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Brianza ha investito con particolare irruenza Albiate dove venerdì 21 si sono registrati principalmente allagamenti a cantine, garage e scantinati privati che hanno generato numerose chiamate per i necessari interventi di soccorso.

Albiate, polo comunale di via Giotto danneggiato dal nubifragio: ko l’impianto elettrico

Il polo comunale di via Giotto non è stato risparmiato: il piano terra dell’edificio, dove hanno sede la biblioteca civica e l’Anagrafe sono finiti sott’acqua. Ko l’impianto elettrico. Inagibili i locali. Per questo, lunedì 24, il polo è rimasto chiuso al pubblico.

«Si è allagato tutto il piano terra – conferma il vice sindaco, Gabriel Usai – l’acqua è penetrata dalle porte e dalle finestre, ma ci sono state anche infiltrazioni dalla copertura e abbiamo registrato problemi all’impianto elettrico».

Se sabato e domenica la pioggia ha dato una tregua, lunedì 24 il maltempo è tornato a colpire il paese con precipitazioni abbondanti. Non si esclude un nuovo aggiornamento rispetto alla riapertura degli uffici comunali.