Lesmo rimuove le piante abbattute dal maltempo

Ancora gravi danni a Lesmo dopo le piogge tra lunedì sera 24 luglio e martedì 25 luglio. Una pianta ha invaso via Lambro all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Cascina Pegorino, tanto che in queste ore gli operai coordinati dalla polizia locale stanno tagliando i tronchi dell’arbusto per ristabilire la normale circolazione in direzione di Gerno e del centro paese.

Lesmo rimuove le piante e la via Manzoni chiusa temporaneamente

Altri disagi si sono registrati in via Manzoni che lunedì pomeriggio è rimasta temporaneamente chiusa per rimuovere una grondaia caduta e mettere in sicurezza l’area. Problemi di viabilità anche sulla sp7 in direzione Arcore per la caduta di un altro albero che ha complicato non poco la circolazione dei veicoli, a cui si è sommata anche la chiusura temporanea della strada dei boschi che collega Lesmo e Camparada ad Arcore. Infine anche in via Marina si stanno effettuando degli interventi di manutenzione straordinaria del verde.