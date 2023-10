Elezioni suppletive, Cappato tesse la rete tra partiti e amministratori: al centro emergenza sociale e transizione ecologica

Marco Cappato riprova ad allacciare il dialogo con il Pd puntando sui possibili punti di contatto tra le sue battaglie e quelle del centrosinistra. In un incontro svoltosi alcuni giorni fa con Silvia Roggiani e Lorenzo Sala, candidati unici alla segreteria regionale e a quella provinciale, l’aspirante senatore ha posto l’accento sulla volontà di mettere al centro della sua azione la necessità di coniugare l’emergenza sociale con la transizione ecologica.

Elezioni suppletive, Cappato: modello alternativo alle infrastrutture su gomma

«La strada sulla quale sono impegnato da anni a livello europeo con Eumans è quella indicata da 27 premi Nobel – afferma – spostare le tasse dal lavoro alle emissioni inquinanti e al consumo di risorse ambientali. Solo in questo modo si riuscirà a garantire un salario minimo netto adeguato e ottenere che la lotta per arginare il cambiamento climatico si coniughi con la tutela dei lavoratori, in particolare nelle fasce medie e basse di reddito».

Cappato è pronto a lavorare con i sindaci e gli amministratori locali brianzoli a «un modello alternativo» a quello basato sulle infrastrutture su gomma.

«Dal caso Brebemi – commenta – arriva la lezione più importante non solo per dire no alle nuove tratte di Pedemontana ma per esigere l’investimento in progetti di mobilità sostenibile come la connessione dei poli industriali con la linea ferroviaria, le ciclovie parallele alla Valassina e alla Milano Meda, il rafforzamento delle linee esistenti e l’investimento per sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico per anziani e studenti».

Elezioni suppletive, Cappato: la sanità territoriale

Intende, inoltre, portare in Senato le richieste dell’Associazione Luca Coscioni per il rafforzamento della sanità territoriale «anche attraverso le case di comunità, senza delegare ai privati il governo del sistema sanitario, come invece continua a fare Regione Lombardia. Da questo punto di vista – prosegue – le priorità della mia campagna elettorale sono in sintonia gli con obiettivi del Pd e dunque confido che ci mobiliteremo assieme per la sfida delle suppletive».

Elezioni suppletive, Cappato: l’umore dei democratici locali

Nei prossimi giorni si potrà capire se potrà contare sul sostegno compatto dei democratici e se i nuovi vertici regionali e provinciali sconfesseranno le posizioni molto critiche sulla mancata partecipazione della formazione alla corsa per Palazzo Madama espresse dal segretario brianzolo uscente Pietro Virtuani, dal consigliere regionale Gigi Ponti, dal capogruppo in Provincia Vincenzo Di Paolo e da molti sindaci.

Elezioni suppletive, Cappato: la richiesta di trasmissione di messaggi autogestiti e dibattiti

Cappato, intanto, sollecita il Governo a finanziare la trasmissione di messaggi autogestiti dai candidati e la Rai a organizzare dibattiti tra gli sfidanti in diverse fasce orarie «per raggiungere una parte significativa della popolazione del collegio» in quanto la mancanza di informazione, a suo parere, favorirebbe il forzista Adriano Galliani «spinto dagli apparati di partito che governa a livello nazionale e in Lombardia».