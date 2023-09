Elezioni suppletive a Monza, De Luca contro tutti: “Qui perché alla politica serve il ritmo delle imprese”

Cateno De Luca contro tutti nella serata in cui ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale per il posto lasciato vacante da Silvio Berlusconi al Senato: in vista delle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre, il sindaco di Taormina che ha deciso di correre nel collegio della provincia brianzola ha riempito la sala del Binario 7, venerdì 15 settembre.

«Sono qui perché i politici dovrebbero avere la stesso ritmo degli imprenditori e questo è il territorio giusto per farlo: il mio sogno di cambiare l’Italia parte dalla Brianza» ha detto tra l’altro dopo un esordio teatrale con accompagnamento musicale, cravatta aggiustata e bicchiere d’acqua prima di prendere la parola. Solidarietà giusto ai sindaci e ai militanti territoriali del centrosinistra dopo la decisione del Pd di appoggiare Cappato perché «ha prevalso la politica salottiera romana», poi gli strali.

De Luca candidato a Monza: Cappato, Galliani e la Lega

Per Marco Cappato stesso, intanto – «qual è il suo mestiere? Cosa fa? Un disoccupato, politicamente» – mentre lui, ha detto, non lo è, nemmeno professionalmente. «Non ho bisogno di un seggio, e non mi interessa nemmeno riprendermi il posto che è stato preso alle politiche da Marta Fascina» nel suo collegio, ha assicurato: bisogna cambiare lo Stato, ritiene, ma non serve l’autonomia differenziata che, ritiene, non farà altro che spezzettare di più l’Italia moltiplicando leggi e regole. E non serve, dice, nemmeno Galliani. «Adriano, sei un bravo amministratore, perché vuoi cambiare mestiere? Sei un ottimo manager, dillo subito se vuoi vendere il Monza, non dopo la campagna elettorale».

E poi, Matteo Salvini, che accusa di non averlo voluto a Pontida nel fine settimana. «C’era un pullman dalla Sicilia per esserci» ha detto tirando fuori un modellino del ponte di Messina che il ministro vuole realizzare. A breve, con ancora firme da raccogliere per depositare la candidatura, l’apertura della sede elettorale di Sud con Nord a Monza, in via XX settembre.