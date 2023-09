Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: dalle infrastrutture alle regole per la sicurezza stradale

«Suonate Albano o la canzone di lei che bacia lui che bacia lei?». Domenica sera a Brugherio Matteo Salvini ha chiamato la musica subito dopo il suo intervento alla festa provinciale della Lega e mentre gli anziani hanno ricominciato a ballare sulle note di Disco Paradise di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 i più giovani si sono messi in fila per i selfie di rito.

Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: le elezioni suppletive per il Senato

Politica Ministro Matteo Salvini a Festa Lega Brugherio

Sul palco insieme al ministro delle Infrastrutture c’erano parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del Carroccio: nel comizio che ha chiuso la manifestazione durata due settimane ha toccato tutti i temi caldi sui tavoli del Governo e ha accennato alle elezioni del 22 e 23 ottobre. L’applauso è partito spontaneo quando ha ricordato che si vota per sostituire al Senato Silvio Berlusconi: «È stato un numero uno e non ne nascono altri – ha affermato – nella vita si possono fare cose giuste ed errori. Lui ha fatto tanto non solo calcisticamente e spero che per rispetto nei suoi confronti tutti vadano a votare». Non ha, però, citato il candidato del centrodestra.

Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: legge di Bilancio, aumento degli stipendi e reddito di cittadinanza

Altri applausi sono scattati quando ha annunciato l’aumento degli stipendi fino a 30.000 euro e delle pensioni e la revoca del reddito di cittadinanza per chi è in grado di lavorare.

L’esecutivo, ha ammesso, non potrà accontentare tutti con la legge di bilancio: «Non c’è tutto per tutto – ha spiegato – dobbiamo darci delle priorità. Non possiamo fare tutto in dieci mesi, abbiamo davanti altri quattro anni». In cima alla scaletta della Lega, ha assicurato, c’è il sostegno alle fasce deboli e «almeno tre miliardi di euro» arriveranno dalla tassazione dei superprofitti delle banche.

Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: ridurre gli incidenti stradali

Ha riscosso il consenso del pubblico anche l’annuncio delle misure con cui Salvini cercherà di ridurre gli incidenti stradali che ogni anno costano la vita a 3.000 persone: «Non posso sopportare queste stragi» ha commentato ricordando la morte di quattro ragazzi sabato notte in Sardegna.

«Spero – ha proseguito – che entro ottobre il Parlamento approvi nuove regole per i monopattini» e il ritiro della patente per anni a chi guida ubriaco o dopo aver assunto «qualsiasi tipo di droga».

Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: metrotramvia a Limbiate, metropolitana a Monza

Il Governo, ha dichiarato, sta investendo molto nelle infrastrutture in tutto il Paese: «Partiranno la metrotramvia a Limbiate – ha elencato – il prolungamento della metropolitana a Monza, la quinta corsia della Milano-Laghi, strade, ferrovie e ponti fermi da cinquant’anni» nel resto d’Italia.

Lega, Salvini a tutto campo a Brugherio: riforma dell’autonomia

Il vicepremier ha difeso la riforma dell’autonomia firmata da Roberto Calderoli, ha auspicato l’elezione diretta del presidente del Consiglio e si è soffermato sul libro del generale Vannacci: «Lo leggerò – ha detto puntando l’accento sulla libertà di espressione – condivido alcune affermazioni sulla sicurezza» ma non altre. «Ognuno – ha aggiunto – è libero di amare chi vuole con il limite invalicabile che un bambino deve venire al mondo o essere adottato da una mamma e da un papà».

Salvini ha riservato solo poche parole ai suoi tradizionali cavalli di battaglia: la riforma delle pensioni e il contenimento dell’immigrazione. «Quota 41 resta la nostra direzione – ha garantito – stiamo approvando un altro decreto sicurezza: stateci vicini perché ci attaccheranno. Prego per le vittime del terremoto in Marocco, accogliamo le mamme e i bambini ucraini, ma non possiamo fare arrivare in Italia tutti gli immigrati del mondo».