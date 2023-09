Galliani e le elezioni suppletive: “Correre a Monza il più grande onore”

“Oggi essere chiamato a correre a Monza è il più grande onore che mi potesse capitare” dice Adriano Galliani, intervistato dal Corriere della Sera a proposito della sua candidatura alle elezioni suppletive del Senato.

Il riferimento è a Silvio Berlusconi, al quale dice di non essere mai riuscito a dare del tu: “per 44 anni non solo il mio presidente, ma soprattutto la mia guida e amico affettuoso, presente in ogni momento della mia vita” dice Galliani, che ricorda la notizia del decesso arrivata mentre assisteva alla finale di Champions League a Istanbul, “Mi è cascato il mondo addosso”.

Galliani ricorda Berlusconi, “Promozione del Monza in A tra i momenti più belli”

Galliani racconta ancora al Corsera che la promozione del Monza in serie A dopo 110 anni, insieme alla vittoria della Coppa dei Campioni del Milan nel 1989 è stato uno tra i momenti più belli trascorsi con l’ex Cavaliere. Al quale chiederebbe ora, in vista delle elezioni: “di darmi un po’ della sua straordinaria capacità di parlare al cuore della gente”.

E a proposito delle suppletive manda un messaggio agli elettori brianzoli, che avranno la possibilità di “riportare in Senato un candidato che conoscono bene, che vive questa terra da sempre, e non delle figure pur rispettabilissime ma lontane da questo territorio” dice Galliani.