Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi, in giro per la Brianza con le sue posizioni fuori dal coro

La pandemia, la guerra e il cambiamento climatico: sono i temi che Daniele Giovanardi, in corsa alle suppletive di ottobre con Democrazia Sovrana Popolare, affronta ai banchetti con cui sta girando la Brianza. «Dobbiamo farci conoscere – afferma – solo il 10% delle persone sa chi siamo» ed è in grado di collocare nel panorama politico il simbolo lanciato alcuni mesi fa dall’ex segretario del Partito comunista Marco Rizzo.

Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi di Democrazia Sovrana Popolare

Fin dalla sua nascita Democrazia Sovrana Popolare si è contraddistinta per le posizioni spesso fuori dal coro: Giovanardi, primario in pensione del Pronto soccorso del Policlinico di Modena, è stato sospeso dall’ordine dei medici per essersi rifiutato di vaccinarsi contro il covid-19.

«Sono contrario all’obbligo vaccinale, alle costrizioni e ai ricatti – spiega – le mascherine sono inutili se non in casi eccezionali. Il piano pandemico che ho scritto anni fa in Israele poggiava su due capisaldi: l’isolamento degli ospedali in caso di epidemia e lo schieramento di medici e pediatri per le visite a domicilio, ma entrambi sono stati disattesi» nel 2020.

Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi, la guerra in Ucraina

«Sulla guerra in Ucraina – prosegue – condivido la posizione che aveva Silvio Berlusconi e vorrei sapere cosa pensa Adriano Galliani: è un conflitto per procura degli Stati Uniti e, oltretutto, rischia di disintegrare l’Italia a causa degli aumenti del prezzo dell’energia. Dobbiamo lavorare per la pace: non possiamo aspettare che si arrivi a 500.000 morti prima di trattare».

Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi, il riscaldamento climatico

Giovanardi predica «equilibrio» anche nel contrastare la crisi ambientate: «Il riscaldamento climatico – dichiara – non è provocato solo dall’inquinamento da anidride carbonica. Io seguo scienziati del calibro di Rubbia, Zichichi e Prodi non la ragazzina svedese (Greta Thunberg, ndr). Su questi temi è indispensabile il confronto perché non ci sono dogmi».

Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi, i valori più importanti

Sul fronte dei valori l’aspirante senatore condanna il suicidio assistito e l’utero in affitto che considera «la più grande ignominia e forma di schiavitù della donna».

Elezioni suppletive: chi è il candidato Daniele Giovanardi, si rivolge agli insoddisfatti

L’esponente di Democrazia Sovrana Popolare si appella a chi, insoddisfatto delle proposte in campo, medita di non andare a votare: «La politica – commenta – è un male necessario».

In Brianza, assicura, le sue proposte sono accolte con un buon interesse: «Le più curiose – racconta – sono le signore ultra cinquantenni che hanno voglia di capire e di approfondire le questioni. Gli uomini non si fermano e con i ragazzi e le ragazze è impossibile dialogare: per loro si riduce tutto ai pochi minuti su Tik Tok».