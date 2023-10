Elezioni suppletive a Monza e in Brianza, la sfida a otto per il seggio che fu di Berlusconi

Percentuale di affluenza media al 3.90% alle 12 di domenica 22 ottobre nei 55 Comuni della Brianza dove sono aperti dalle 7 del mattino i seggi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica. Interessato il collegio uninominale di Monza: otto i candidati per il posto che fu di Silvio Berlusconi, l’ex premier e fondatore di Forza Italia deceduto lo scorso 12 giugno. La percentuale di affluenza più elevata si registra nel capoluogo, 6,04%.

In lizza, per il centrodestra Adriano Galliani, Marco Cappato sostenuto da una larga coalizione che include Pd, M5S e Radicali, il sindaco di Taormina Cateno De Luca (‘Sud con Nord’), Lillo Massimiliano Musso (Forza del popolo), Giovanna Capelli (Unione popolare), Andrea Brenna (Democrazia e sussidiarietà), Domenico Di Modugno (Partito Comunista italiano) e Daniele Giovanardi (Democrazia sovrana popolare).

Elezioni suppletive a Monza e in Brianza: seggi aperti anche lunedì 23 ottobre

I seggi saranno aperti fino alle 23 e poi ancora lunedì 23 ottobre dalle 7 alle 15. Sono 702.008 i brianzoli che possono votare, 358.602 le donne. Gli elettori dovranno presentarsi davanti agli scrutatori con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi avesse esaurito gli spazi per i timbri che attestano l’avvenuta partecipazione alla consultazione potrà richiedere una nuova tessera agli uffici del proprio comune che rimarranno aperti per tutta la durata delle votazioni.

Gli elettori dovranno votare tracciando una croce sul simbolo della formazione del candidato prescelto: i nomi degli aspiranti senatori sono stampati accanto ai rispettivi loghi e, di conseguenza, i cittadini non dovranno esprimere alcuna preferenza. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi: sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. Il nome del futuro senatore dovrebbe essere ufficializzato nel giro di qualche ora sia per il basso numero di votanti previsto sia per la semplicità dello scrutinio.