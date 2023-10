Galliani in tour per la Brianza con Salvini: “Mi candido al Senato per il bene del territorio”

Prosegue il tour elettorale di Adriano Galliani in Brianza in vista delle suppletive al Senato. L’esponente di Forza Italia e amministratore delegato del Monza lunedì 16 ottobre ha fatto tappa a Lissone, Concorezzo e in serata a Bovisio accompagnato dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Mi candido per il presidente Silvio Berlusconi ,per voi – ha detto Galliani in un breve comizio in via Libertà a Concorezzo – e perché sono del territorio: le mie nonne erano di Vedano, ho aperto la mia azienda nel ’79 a Lissone e col presidente siamo riusciti a portare il Monza in Serie A. Per me è un onore correre per il seggio che era di Silvio con cui ho condiviso 44 anni di esperienza”.

Galliani in tour per la Brianza con Salvini e la tappa di Concorezzo

Non è mancata anche una battuta nei confronti del leader della Lega con cui ha condiviso il palco. “Mi ricordo l’affetto che Silvio aveva per Matteo quando si incontravano a cena” ha commentato Galliani. Mentre Salvini ha spronato la folla a “chiamare gli amici e invitarli alle urne domenica e lunedì perché si può solo votare Adriano”.

Immancabili i selfie con le tante persone incontrate e il futuro Monza Club di Concorezzo ha donato una maglietta all’amministratore delegato biancorosso che in cambio ne ha firmata un’altra da conservare nella sede del sodalizio.

Presenti al comizio diversi politici locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia come Mauro e Massimiliano Capitanio, Laura Della Bosca, Luca Cappellari, Riccardo e Gabriele Borgonovo, Alessandro Corbetta e Antonio Mandelli.