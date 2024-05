Precipitata dalla zipline in Valtellina: aveva vissuto a Carate Brianza

Ghizlane Moutahir era in Italia da tempo: ha perso la vita domenica in Valtellina precipitando da una zipline, una aerofune per simulare il volo. Nata il 7 luglio del 1982 in Marocco, aveva vissuto a Carate Brianza dal 14 dicembre 2017 al primo ottobre del 2018: in città aveva lavorato in una pasticceria.

Precipitata dalla zipline in Valtellina: l’incidente costato la vita a Ghizlane Moutahir ripreso in video dalle nipoti

La Procura di Sondrio ha, intanto, sequestrato il video, che registra l’incidente fatale per la donna marocchina morta mentre stava provando l’esperienza di Fly Emotion, la zipline che consente di sorvolare la Valle del Bitto in località Bema.

La sequenza dell’incidente all’impianto sportivo Fly Emotion è stata immortalata in un filmato effettuato da una delle due nipoti della vittima. Poco prima le ragazze avevano provato l’ebbrezza adrenalinica del volo sulla fune sospesa nel vuoto. Poi il turno della zia. Le immagini potrebbero aiutare a comprendere cosa sia effettivamente accaduto nei momenti immediatamente precedenti la caduta, avvenuta attorno alle 12.20 di domenica.

Precipitata dalla zipline in Valtellina: l’incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Morbegno, la donna era arrivata a una ventina di metri dalla stazione di arrivo a Bema, quindi sulla prima delle due tratte, quella tra Albaredo per San Marco e Bema, e si trovava a più di 30 metri d’altezza quando si è fermata, forse per il suo peso molto leggero. Cosa sia poi successo lo accerteranno le indagini: forse si è spaventata e ha tolto i piedi dalle staffe, ma si tratta di un’ipotesi. È rotolata nei boschi sottostanti, morendo sul colpo.

A intervenire sul posto il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, con otto tecnici, il soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e l’elisoccorso. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio di domenica.

Precipitata dalla zipline in Valtellina: dalla Brianza si era trasferita in provincia di Lecco e poi nel Lodigiano

Dalla Brianza la donna si era trasferita a Oliveto Lario. Poi, pur mantenendo la residenza nel paese in provincia di Lecco, a Sant’Angelo Lodigiano. Era sposata con un connazionale, che domenica mattina era con lei in Valtellina. Appena ricevuta la notizia (come riferisce l’Ansa), l’amministratore delegato di Fly Emotion, Matteo Sanguineti, si è messo in auto per raggiungere Bema. Non era mai successo un incidente simile.