Monza: i primi 40 anni della Cooperativa Lambro, un anno di eventi e l’apertura a tutti del Cammino

La cooperativa Lambro compie quarant’anni e festeggia con un calendario di eventi lungo tutto l’anno. Si inizia martedì 7 maggio con la proiezione del docufilm “Sull’isola degli incontri” che sarà presentato al teatro Binario 7, alle 20.30. Ospite della serata Diego Passoni, voce storica di Radio Deejay, monzese, amico da tempo della Lambro. Sul palco anche l’assessore al welfare, Egidio Longoni, ma soprattutto i ragazzi e le ragazze, sei in tutto, che la scorsa estate hanno partecipato al viaggio a piedi lungo l’antica trasversale sicula. Un’esperienza intensa e consolidata da tempo. La Lambro, infatti, ha avviato il progetto e_vi@ndare nel 2018 affrontando il Cammino di Santiago, nel 2021 la meta fu il sentiero materano e nel maggio 2023 la Sicilia.

Monza: i primi 40 anni della Cooperativa Lambro, martedì sera anche l’annuncio della meta del Cammino 2025

Durante la serata verrà presentato il docufilm realizzato durante il cammino e sarà annunciata anche la meta (per ora top secret) per l’edizione 2025 del cammino. Con una novità.

«Abbiamo scelto per la prima volta di aprire questa esperienza così intensa anche agli esterni. Non solo i ragazzi della cooperativa insieme agli educatori ma anche ad alcuni cittadini che vorranno unirsi alla comitiva», spiega Rosario Belfiore, nel coordinamento generale della cooperativa insieme a Nicoletta Gelosa.

Monza: i primi 40 anni della Cooperativa Lambro, eventi a ottobre e novembre

Le celebrazioni per i quarant’anni continueranno poi con un evento fissato per il 22 ottobre, giorno esatto della nascita ufficiale della cooperativa. Per quel giorno è previsto un open day della nuova sede di Muggiò, attiva da ottobre 2023 in via Varese 15.

«Presenteremo tutti i servizi offerti dalla cooperativa e apriremo le porte della struttura al pubblico», continua Belfiore.

Un altro incontro è fissato per il 28 novembre, quando i coristi del Rejoice gospel choir saranno protagonisti di un concerto che si svolgerà probabilmente (non è ancora ufficiale) al teatro Manzoni, e di fatto aprirà gli eventi natalizi in città. A chiudere l’anno del quarantesimo sarà un’altra novità: la cena con delitto, calendarizzata per la metà di dicembre.

«I nostro ragazzi che frequentano il gruppo di teatro sono ormai sufficientemente pronti per affrontare una performance in pubblico, e così offriremo agli ospiti qualcosa di inedito», spiega Belfiore. Anche la cena con delitto sarà organizzata nella sede di Muggiò.

Monza: i primi 40 anni della Cooperativa Lambro, la storia

Quella della cooperativa Lambro è un’esperienza tutta monzese, nata dal desiderio di fare rete e aiutare i ragazzi disabili e le loro famiglie. Nel 1984 il primo presidente fu Enrico Giovenzana, allora un semplice volontario. La svolta arrivò nel 1989 con la cessione in comodato d’uso della sede storica di via Montecassino, acquistata dalla comunità francescana delle Grazie tre anni fa.

«Abbiamo nel corso degli anni volutamente scelto di non avere un direttore della cooperativa ma di organizzarci con figure che fossero di coordinamento generale – racconta Alessio Bordin, attuale presidente della Lambro al suo terzo mandato – Questo ci ha permesso di risparmiare uno stipendio e di investire sull’acquisto della nuova sede di Muggiò, pensata per accogliere persone autistiche».

Monza: i primi 40 anni della Cooperativa Lambro, il lavoro sul territorio

Oggi la cooperativa conta undici dipendenti e dieci collaboratori esterni. Oltre al servizio per le persone disabili offre da due anni il doposcuola a Monza ma anche a Cavenago, Sovico e Cesano Maderno per due giorni a settimana. Due mesi fa è partito anche il servizio di supporto psicologico per le famiglie degli utenti.

«Ora che abbiamo quarant’anni vorremmo aprirci ancora di più al territorio, stringere nuove esperienze e collaborazioni con altre cooperative come la nostra», si augura il presidente.