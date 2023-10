Elezioni suppletive: il sindaco di Monza vota scheda bianca, l’attacco della Lega

Paolo Pilotto voterà scheda bianca alle suppletive per il Senato di domenica 22 e lunedì 23 ottobre: a poche ore dall’apertura dei seggi il sindaco di Monza conferma in modo chiaro l’intenzione che aveva lasciato trasparire un mese fa.

«Lo dico senza polemica – spiega – perché nelle ultime 36 ore in tanti mi hanno tirato per la giacca».

Elezioni suppletive, Pilotto: sostegno alla corsa di Cappato non condiviso

«Nei 50 giorni che hanno preceduto la scelta della candidatura – ricostruisce – più volte ho detto che il Pd avrebbe dovuto puntare su figure locali molto conosciute per la loro attività amministrativa anche a livello regionale e nazionale. Dopo la decisione della direzione nazionale ho lasciato che fossero gli organi politici a gestire la campagna elettorale».

Non ha, però, gradito il comunicato con cui mercoledì è stato annunciato il suo sostegno alla corsa di Marco Cappato: «Quella dichiarazione non è stata condivisa con me – precisa – io sono intervenuto come amministratore a un incontro a cui ha partecipato il sindaco di Milano Beppe Sala. Riconosco a Cappato l’impegno sui diritti civili, ma il centrosinistra deve muoversi in un quadro attento ai diritti sociali quali la salute, il lavoro e, come diceva Giorgio La Pira, il riposo su cui si innestano quelli individuali».

Elezioni suppletive: la telefonata di Elly Schlein

Dieci giorni fa Elly Schlein ha provato a fargli cambiare idea con una telefonata: «Le ho risposto – prosegue Pilotto – che avrebbe dovuto chiamarmi 50 giorni prima, quando con una lettera firmata anche dai sindaci di Agrate, Cesano Maderno, Nova Milanese, Seregno e Vimercate ho chiesto di poter decidere insieme i criteri con cui individuare l’aspirante senatore. Non ha chiamato nemmeno quando in più di venti amministratori brianzoli abbiamo inviato altre due lettere. La segretaria punta a costruire una coalizione larga: ma ci sono differenze tra le valutazioni che vanno effettuate a livello nazionale e quelle su scala locale».

Elezioni suppletive, Corbetta della Lega: «Noi invece siamo compatti»

Una dichiarazione presa al balzo dalla Lega. «Alle elezioni suppletive di questo fine settimana il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, dice che voterà scheda bianca. Si capisce come la sinistra sia allo sbando e non sappia più cosa fare e da chi essere rappresentata. Noi della Lega e del centrodestra, invece, siamo compatti e voteremo convintamente Adriano Galliani – ha detto il capogruppo in Regione Alessandro Corbetta – La Brianza ha diversi problemi da risolvere e siamo certi che Galliani saprà affrontare al meglio le sfide in essere per il nostro territorio».