Ac Monza in vendita? Fininvest smentisce le voci

Fininvest smentisce le voci di una vendita del Monza. L’ipotesi è stata avanzata in campagna elettorale anche da Cateno De Luca, candidato come Adriano Galliani alle elezioni suppletive per il Senato, e rilanciata giovedì dalla stampa nazionale: l’Ac Monza in vendita a fine anno. Secondo le indiscrezioni pubblicate da Repubblica, in vendita a un fondo straniero.

Ac Monza in vendita? “Notizia assolutamente falsa”

“Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento – dice un portavoce di Fininvest all’Ansa – Non c’è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa. La notizia esce in coincidenza con le elezioni suppletive al Senato nel collegio di Monza e della Brianza“.

Il vicepresidente e amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è il candidato di Forza Italia e del centrodestra unito per la corsa al Senato nel collegio dove era stato eletto Silvio Berlusconi.