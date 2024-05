Serie A, Monza-Frosinone LIVE: le formazioni ufficiali

Nel match della 37^ giornata di Serie A il Monza di mister Raffaele Palladino ospita il Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco. La squadra biancorossa nell’ultima gara di campionato ha perso di misura al Franchi dopo essere passata in vantaggio grazie a un gol di Djuric mentre la formazione ciociara, a caccia di punti salvezza, è crollata tra le mura amiche con un sonoro 5-0 sotto i colpi dei Campioni d’Italia dell’Inter. Si tratta dell’ultima gara casalinga dei brianzoli in questa stagione e per l’occasione è prevista una spettacolare coreografia realizzata dalla Curva Davide Pieri. Tra i padroni di casa sono indisponibili Maldini, A. Carboni, Bettella, Machin e Ciurria mentre tra le fila ospiti non ci saranno Oyono, Lusuardi, Turati e Mazzitelli. La novità di formazione è la tribuna di Di Gregorio. Calcio d’inizio in programma all’U-Power Stadium, alle ore 15.00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota Carvalho; Djuric. All. Raffaele Palladino.

🟡🔵 FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Eusebio Di Francesco.