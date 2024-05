Monza-Frosinone 0-1, le pagelle: squadra scarica, bravo Sorrentino

MONZA-FROSINONE 0-1 (0-1)

MARCATORI pt 9’ Cheddira

MONZA (4-2-3-1) Sorrentino 6.5; Birindelli 5.5 (34’st Pedro Pereira n.g.), Izzo 5.5 (1’st D’Ambrosio 5.5), Pablo Marì 6, Kyriakopoulos 5 (1’st Zerbin 6); Bondo 5 (1’st V.Carboni 6), Gagliardini 6; Colpani 6, Pessina 6, Mota Carvalho 6 (21’st Caprari 6); Djuric 5. A disp.: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Ferraris, Vignato. All.: Palladino 6

FROSINONE (3-4-3) Cerofolini 6; Lirola 6.5, Romagnoli 6.5, Okoli 6; Zortea 6.5, Barrenechea 5.5 (41’st Reinier n.g.), Brescianini 6, Valeri 5.5; Soulè 6.5 (46’st Baez n.g.), Cheddira 6.5 (41’st Cuni n.g.), Harroui 6.5 (27’st Gelli 6). A disp.: Frattali, Palmisani, Marchizza, Kaio Jorge, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazitelli, Lusuardi. All.: Di Francesco 6.5

Sorrentino 6.5 Troppo vicino Cheddira per salvare, clamoroso su Harroui, sicuro nella ripresa

Birindelli 5.5 Va bene correre, ma poi bisogna tradurre le prestazioni con maggiore efficacia (34’st Pedro Pereira n.g.)

Izzo 5.5 In fase calante a causa del rientro approssimativo condizionato dalla necessità di averlo in fretta in campo (1’st D’Ambrosio 5.5 Troppi palloni sprecati o rallentati, in difficoltà nei duelli)

Pablo Marì 6 Rispetto ai compagni commette meno imprecisioni e alla fine si nota

Kyriakopoulos 5 Spaesato come un cervo in tangenziale, molle nell’azione decisiva (1’st Zerbin 6 Palladino gli mostra il futuro, potrebbe anche essere un esterno basso se volesse)

Bondo 5 Sempre in ritardo, non prende un pallone a ancora meno avversari (1’st V.Carboni 6 Bravo a procurarsi qualche possesso, meno a tradurli in pericoli)

Gagliardini 6 Gestore ordinato di un’organizzazione che però gira sempre a ritmi rallentati

Colpani 6 Partito con intraprendenza, finisce con lo sbattere contro il muro eretto dai ciociari

Pessina 6 Rimane al centro del progetto, sempre, da condottiero, anche nelle giornate in cui trovare spazio è un’impresa

Mota Carvalho 6 Prova ad accelerare, cerca un paio di volte il fondo, ma non trova la luce in fondo al tunnel (21’st Caprari 6 È giusto che inizi a metter minutaggio nelle gambe, in vista dell’inizio del ritiro a luglio)

Djuric 5 Il lavoro di sponda è impreciso e dentro l’area è inesistente

Palladino 6 Il suo lo fa, manda in campo la formazione di memoria, quelli che ha a disposizione, ma le energie sono poche, è abbastanza evidente. La salvezza, la seconda consecutiva, rimane un capolavoro che non si può scalfire neanche da questo finale di stagione incerto da otto partite senza vittoria