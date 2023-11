Scuole di Bellusco e Cornate al cinema contro la violenza sulle donne: il film della Cortellesi per le terze medie

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne celebrata con una iniziativa dedicata al cinema e ai giovani.

Scuole di Bellusco e Cornate al cinema contro la violenza sulle donne: al centro commerciale di Busnago

Succede al centro commerciale Globo di Busnago dove venerdì 24 novembre gli studenti delle classi terze delle scuole medie di Cornate d’Adda e Bellusco potranno assistere a una proiezione mattutina a loro dedicata del film “C’è ancora domani”, debutto alla regia di Paola Cortellesi. Un’iniziativa in collaborazione con il multisala Movie Planet che aprirà le porte ai ragazzi con un film dedicato non solo al tema della violenza di genere ma anche a quello altrettanto drammaticamente attuale dei diritti al femminile.

Scuole di Bellusco e Cornate al cinema contro la violenza sulle donne: al termine dibattito con Rete Artemide

Al termine della proiezione Alessia Tomaini, psicologa del centro antiviolenza Rete Artemide di Vimercate, incontrerà i ragazzi per un dibattito sul tema e per rispondere alle loro domande.

«Con quest’appuntamento vogliamo porre i riflettori su un problema gravissimo che ognuno di noi deve contribuire ad arginare. Noi lo facciamo partendo dai più giovani che rappresentano il nostro futuro e nei quali riponiamo una grande speranza per un mondo migliore», ha commentato il direttore Gianmarco Tarana.

Un’occasione per i giovanissimi spettatori di assistere al film del momento campione di incassi, presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival del cinema di Roma, dove ha conquistato il premio del pubblico, quello speciale della giuria e la menzione speciale come migliore opera prima.

«Quella del centro commerciale Globo è una iniziativa finalizzata a offrire spunti di riflessione e a diffondere messaggi di ottimismo e di fiducia nelle nuove generazioni», spiegano gli organizzatori dell’evento.