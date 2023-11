Barlassina in piazza per Giulia Cecchettin: iniziativa spontanea contro la violenza di genere

Oltre 250 persone si sono riunite lunedì sera in piazza Cavour a Barlassina per ricordare Giulia Cecchettin, vittima dell’ex fidanzato solo pochi giorni fa.

L’iniziativa è nata spontanea dall’idea di tre donne, e mamme, Ivana Curioni, Barbara Calì e Veronica Pozza: «Prima abbiamo mandato un messaggino sui gruppi di classe, poi è arrivato sui social e abbiamo chiesto anche al sindaco di partecipare – raccontano – e alla fine ci siamo trovati in tantissimi in piazza. Ci teniamo a dire che l’idea non è partita solo da mamme con figlie femmine, ma anche di maschi, perché il nostro è un appello affinché si inizino a studiare e pensare momenti di educazione all’affettività anche a scuola. Sia Giulia che Filippo Turetta avrebbero potuto essere i figli di chiunque».

Il momento è stato toccante: quattro giovani ragazze hanno letto la poesia dedicata a Giulia, poi è stato legato un braccialettino di lana rossa ai polsi dei presenti, simbolo del legame tra tutte le donne. Sono state accese candele ed esposti cartelli con frasi e pensieri sulla violenza di genere e sulle vittime.

Ha partecipato anche il primo cittadino Piermario Galli, che ha tenuto a ringraziare gli organizzatori ed i presenti, rilanciando l’appuntamento con l’iniziativa dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma per sabato 25 novembre alle 11 nei giardini di Palazzo Rezzonico: «È davvero importante lavorare insieme perché si diffonda una cultura che rispetti la dignità della donna nella sua interezza: in casa, sul luogo di lavoro, nella raffigurazione che ne fanno i mezzi di comunicazione».