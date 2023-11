Macherio, una storia in cuffia per riflettere nella Giornata contro la violenza sulle donne

Veicolare il messaggio di rispetto ed educazione nei confronti delle donne attraverso l’arte. L’assessorato alla cultura del Comune di Macherio ha deciso di organizzare un doppio appuntamento aperto al pubblico, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che attraverso la partecipazione di più soggetti offre momenti di riflessione.

Macherio, la doppia mostra: quella multimediale è “Le ragazze stanno bene”

Sabato 25 novembre, la sala mostre della biblioteca civica, in via Roma, ospita alle 17 l’inaugurazione di “In- Difesa”, una mostra promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Pittori Biassonesi: si tratta di opere d’arte contemporanea. All’evento parteciperà una educatrice di accoglienza Cadom. Sempre sabato 25 e quindi in contemporanea, alle 17, sarà invece inaugurata la mostra multimediale “Le ragazze stanno bene” promossa dall’impresa sociale Il Carro.

Macherio, per il 2024 il comune pensa un corso di autodifesa

“La mostra multimediale – spiega l’assessore alla cultura Daniela Rivolta – consentirà ai visitatori di ascoltare con delle cuffie una storia, un contesto privato: ognuno potrà riflettere e trarre considerazioni su quanto ascoltato elaborando in maniera del tutto soggettiva il messaggio”. Per il 2024, il Comune di Macherio sta già pensando di coinvolgere soggetti per promuovere un corso di autodifesa personale indirizzato alle donne per un approccio preventivo alla tematica della violenza fisica e psicologica.