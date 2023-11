La Questura di Monza con la “We Run For Women” sensibilizza sul tema femminicidi

Nella mattinata di domenica 19 novembre, alle 9.30, si svolgerà, nel parco di Monza, la seconda edizione della “We Run For Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, corsa voluta e promossa dalla Questura di Monza e della Brianza, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia Monza e Brianza, la collaborazione del Comune di Monza e della Reggia di Monza e il supporto tecnico di Monza Marathon Team Asd. Le iscrizioni si sono chiuse a tre giorni dalla gara per sold-out per la 10 chilometri competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 3 chilometri. Questi ultimi percorsi sono adatti anche alle famiglie con bambini ed amici a quattrozampe. L’iniziativa si incardina all’interno degli eventi organizzati in avvicinamento alla giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorrerà il 25 novembre prossimo.

“We Run For Women”: tre gli appuntamenti in programma

Il manifesto dell’iniziativa

Dopo i saluti istituzionali, alle 9.30, spazio alla partenza degli atleti della 10 chilometri competitiva, su percorso misurato e certificato Fidal, e della 10 chilometri non competitiva. Di seguito l’avvio della camminata su un percorso di 3 chilometri, in cui i partecipanti hanno formato una catena unita contro la violenza di genere. Taglierà il nastro di partenza Filomena Lamberti, la prima donna vittima di violenza sfigurata da acido. Inoltre, al Villaggio aperto, allestito nel parco di Monza presso la Cascina San Fedele, saranno presenti come testimonial le atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Linda Olivieri e Rebecca Sartori, specialiste nella 400 corsa ostacoli, e Desirée Rossit, finalista olimpica del salto in alto alle olimpiadi di Rio del 2016. L’evento avrà come base logistica la Cascina San Fedele all’interno del Parco di Monza. La Polizia di Stato allestirà i gazebo tematici di Polizia Scientifica, Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale che organizzerà per i più piccoli anche un percorso di educazione alla sicurezza stradale. Oltre alle classiche Pantere e moto con la livrea Polizia, saranno presenti automezzi e moto storiche, le pattuglie ippomontate della Polizia a cavallo ed i cinofili. Medici ed infermieri della Polizia di Stato garantiranno l’assistenza sanitaria.

“We Run For Women”: presente anche una Lamborghini Huracan

Con l’occasione, i partecipanti alle gare, e non solo, potranno ammirare la Lamborghini Huracan con i colori della Polizia di Stato, una vera attrattiva soprattutto per i più piccoli, giunta dalla Sezione Polizia Stradale di Bologna. Alla gara parteciperanno tra gli altri Daniele D’Onofrio, atleta delle Fiamme Ore Padova, e l’Ac Monza, con le ragazze e lo staff tecnico della formazione femminile Under 19, nonché il prefetto di Padova Francesco Messina ed il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. Il ricavato proveniente dalle iscrizioni alla corsa sarà devoluto ai quattro Centri Antiviolenza della Rete Artemide di Monza e della Brianza, le cui volontarie e operatrici erano presenti presso i gazebo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. Inoltre, con l’esibizione del pettorale alla biglietteria della Villa Reale si avrà diritto, nel fine settimana del 18 e 19 novembre, a un ingresso ridotto (8 euro) più un accompagnatore gratuito per visitare la Villa e le mostre “Com’eri vestita” e “Tanto a me non capita…” allestite dalla Associazione Libere Sinergie.

“We Run For Women”: gli uffici di via Montevecchia illuminati di arancione

Infine, come ogni anno, anche quest’anno si svolgerà la campagna “Orange the World”, istituita da Unesco, volta a sensibilizzare la comunità per la totale eliminazione della violenza sulle donne e la salvaguardia dei diritti umani. Tra il 25 novembre e il 10 dicembre, giornate per i diritti umani, il parlamento europeo ed edifici istituzionali simbolo in tutto il mondo si tingono di arancione per i 16 giorni di attivismo contro le violenze di genere. Grazie alla collaborazione tra Questura di Monza e Brianza e Soroptimist International sezione di Monza gli uffici di Polizia di via Montevecchia saranno illuminati di arancione nelle giornate del 25 e 26 novembre.