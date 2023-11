Monza, ricavato della “We Run For Women” ai centri antiviolenza e Questura illuminata di arancione

Un successo clamoroso quello della seconda “We Run For Women Corriamo con la Polizia di Stato”. La manifestazione podistica – promossa dalla Questura di Monza e della Brianza, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e della Brianza, con la collaborazione del Comune di Monza e della Reggia di Monza ed il supporto tecnico di Monza Marathon Team ASD – si è tenuta il 19 novembre al parco di Monza e che ha visto oltre mille iscritti.

Monza: la consegna del ricavato della “We Run For Women”

Il 24 novembre, alle 18, presso la Questura di Monza e della Brianza, in via Montevecchia, il ricavato verrà consegnato ai centri antiviolenza della Provincia di Monza e della Brianza. Per l’occasione la facciata della Questura sarà illuminata di arancione “in adesione alla campagna Orange the World, con la collaborazione di Soroptimist International Sezione di Monza”.