Nova Milanese: un marcia contro la violenza sulle donne

Una marcia per le vie di Nova Milanese contro la violenza sulle donne. Questa l’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale per il 25 novembre. Il ritrovo è fissato per le 10 da via Nenni, presso la sede dell’Associazione Cascina Triestina. Di qui i partecipanti si muoveranno per vie Manin, Rimembranze, Roma, Mariani, San Sebastiano, Garibaldi, Oberdan per poi arrivare nella piazza del mercato del mercoledì.

Nova Milanese: posta anche l’ottava panchina rossa

«Quest’anno volutamente – ha spiegato l’assessore Rossella Nigro – passeremo dalla piazza Marconi, ma non ci fermeremo. Sarà invece il piazzale del mercato del mercoledì ad accogliere tutti i partecipanti. In via Oberdan non mancherà un momento di riflessione con le letture proposte dalla Cascina Triestina». Anche quest’anno si aggiunge una panchina rossa a quelle già posizionate in diversi quartieri della città. «L’ultima panchina è stata già collocata in via Pisacane – ha proseguito la Nigro – Questa è l’ottava che installiamo». E ha aggiunto: «Siamo molto contenti che quest’anno sono state coinvolte le scuole grazie ai Comitati genitori dei due comprensivi». Tutti i partecipanti riceveranno un fazzoletto rosso.