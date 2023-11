La canzone di Tommaso Mauri dedicata a Giulia Cecchettin: «Stare zitti significa essere complici»

“C’è Posto Solo Per L’Amore” è il titolo della canzone che Tommaso Mauri ha scritto e dedicato a Giulia Cecchettin. Il giovane cantautore di Carate Brianza, 23 anni, ha scritto il testo per far sentire la propria voce e «voglio farlo con il mezzo che meglio conosco, ovvero, la musica – ha così spiegato il musicista – Per quanto una semplice canzone non possa cambiare le cose servirebbe che gli artisti, a partire dai “big” tornassero a fare musica per comunicare, denunciare, sostenere una causa, lasciando da parte le classifiche e le mode del momento. Non è la soluzione al problema, ma è un punto di partenza per lanciare un segnale».

La canzone di Tommaso Mauri dedicata a Giulia Cecchettin: musica per comunicare

La canzone, al momento, è disponibile sui canali social del cantautore caratese (YouTube, Facebook, Instagram) ma non esclude di poterla produrre anche con il contributo di altri artisti.

«Ho sentito questa vicenda molto vicina, probabilmente per la giovane età dei soggetti coinvolti e per il grande clamore che ha sollevato. Stare zitti significa essere complici – ha aggiunto Mauri – Combattere un tipo di mentalità malata che troppo spesso si annida nelle teste di ragazzi e uomini è un dovere e va fatto con ogni mezzo possibile per Giulia e per tutte le altre donne».

Tommy Mauri, che studia al Conservatorio, ha iniziato a studiare sassofono all’età di otto anni e nel corso degli anni si è approcciato anche alla chitarra e al pianoforte; scrive canzoni, esibendosi in contesti importanti alla presenza di artisti e personalità del mondo musicale.

La canzone di Tommaso Mauri dedicata a Giulia Cecchettin: il video