Tommy K e Ilaria, il rap che parla ai giovani contro la violenza sulle donne

«Attraverso la nostra musica vogliamo portarvi il nostro messaggio di speranza, perché è vero che accadono tante cose brutte, però, tutti insieme possiamo provare a cambiare le cose. Forse meno panchine rosse o statue che nonostante siano simboli importanti; utili sono, momenti di confronto diretto come questi». È Tommy K, il rapper lentatese che ha scritto con la collega Ilaria, una canzone contro il femminicidio, un messaggio da trasmettere ai giovani come agli adulti.

Tommy K e Ilaria insieme per “Lacrime di Violenza”

Thomas Cotrone, in arte Tommy K, è un ragazzo di 26 anni di Lentate sul Seveso. Con lui, nella canzone, Ilaria Digregorio, che è nata il 28 luglio 2004, vive a Giussano e studia informatica musicale all’Università di Milano. Nel mese di ottobre Tommy ha chiesto la collaborazione di Ilaria per scrivere una canzone per il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un argomento molto delicato ma a cui sono molto legati entrambi, portandola all’inizio di novembre anche al Politeama di Seveso davanti a una scuola superiore nell’ambito delle iniziative cittadine per la giornata internazionale.

Tommy K: «Emozionante cantare al Politeama di Seveso»

«L’esperienza è stata a dir poco emozionante – dice Tommy K – ero molto dubbioso che un genere come il mio possa essere tanto apprezzato, ma quando ho preso in mano quel microfono, i ragazzi sembravano quasi meravigliati da ciò che stavo cantando, infatti, una volta finita la canzone “Lacrime di violenza” con Ilaria, l’applauso e le grida degli 850 ragazzi presenti si è sentito davvero forte e ha toccato il mio cuore, stessa cosa per la canzone “Fidati di me”: già dalle prime note sono partiti battimani a tempo di musica e da lì è sembrato un proprio è vero concerto!».

Tommy K, testo nato da una esperienza personale

«Una volta finito l’evento sono stati molti i ragazzi che si sono complimentati con me su Instagram, menzionandomi in storie e reel – ha continuato nel suo racconto spiegando poi i motivi per i quali ha scritto questa canzone – La canzone “Lacrime di violenza” è nata già qualche anno fa, però mai rilasciata. Ho colto l’occasione di renderla pubblica per questi eventi e pubblicarla in tutte le piattaforme digitali il 24 Novembre. L’ho scritta perché vedevo troppa violenza già qualche anno fa, avendo anche avuto una mia ex ragazza che ha subito una violenza psicologica».

Quello che è stato una vicenda personale si è trasformata in ispirazione per una nuova canzone che possa in qualche modo aiutare gli altri. «Settimane fa, parlando con i miei vari collaboratori, amici, e casa discografica, abbiamo deciso inoltre di aggiungere una voce femminile nei ritornelli – ha chiarito Tommy K – Purtroppo è pieno di ragazzi che giocano con i sentimenti altrui, così poi, le ragazze, si ritrovano in uno stato in cui non hanno più fiducia di noi ragazzi e fanno fatica ad approcciarsi con qualcun altro, ma arriverà quel giorno in cui lei troverà la persona giusta che potrà salvarla, un po’ come dico in questa canzone».