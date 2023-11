Albiate: una ballerina con le scarpette rosse contro la violenza sulle donne, in arrivo in piazza Cavour

Una ballerina in ferro battuto alta circa due metri: piazza Cavour, ad Albiate, si prepara ad accogliere una scultura realizzata dal consigliere comunale delegato Carlo Zanin. Un’opera speciale perché sarà inaugurata sabato 25 novembre, alle 15, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Albiate: la ballerina con le scarpette rosse, scultura di Carlo Zanin che sarà inaugurata il 25 novembre

Sarà dunque un omaggio alla figura femminile, voluto e realizzato dal consigliere delegato di maggioranza, particolarmente sensibile alla tematica e da sempre appassionato di sculture in ferro battuto. Il soggetto creato da Carlo Zanin, a costo zero per il Comune, sarà collocato al centro del monumento che si affaccia sulla provinciale Monza-Carate e che un tempo accoglieva la fontana del paese, poi diventata una grande aiuola.

«L’idea è nata circa un anno fa – spiega Zanin – vedevo l’aiuola un po’ troppo spoglia ed avendo la delega al decoro urbano ho pensato di abbellirla. Ho così fatto un’opera, accolta favorevolmente dalla giunta comunale, che vuole essere un omaggio alla donna. Ho puntato sul significato: la ballerina rispecchia la donna nel suo essere, una figura armoniosa con uno spirito forte. Ho utilizzato materiale di riciclo, in questo caso ferro di armatura. La ballerina avrà forme più accentuate, questo perché ho voluto ricordare la maternità e nella parte dell’addome c’è una piccola interruzione del ferro che intendo come volontà di non interrompere la vita».

Albiate: la ballerina con le scarpette rosse, una targa dice “stop alla violenza”

La ballerina indossa le scarpette rosse, colore simbolo contro la violenza sulle donne. La scultura è stata completamente realizzata da Carlo Zanin e l’installazione è stata autorizzata dall’amministrazione comunale di Albiate. Accolta con favore la collaborazione di una ditta per la cura e la manutenzione del verde dell’aiuola. Una targa apposta sulla scultura lancerà un chiaro messaggio: stop alla violenza. L’amministrazione comunale di Albiate invita la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione della scultura a ricordo delle vittime di violenza.