Trampolino elastico: con Nuova artistica Monza per la prima volta una gara in città

Per la prima volta a Monza una gara silver di trampolino elastico: si disputerà sabato 4 maggio negli spazi del Gym Park di via Silva. A organizzarla, con “emozione e orgoglio”, è la Nuova Artistica Monza, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2019 che oggi conta già 190 tesserati.

“La competizione – spiega Francesca Sala, vicepresidente di Nam – vedrà sfidarsi una settantina di partecipanti, appartenenti a quattro diverse società sportive. Si tratta di una prova inserita nel calendario ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, valida per accedere alle finali nazionali che si terranno a Fano il prossimo primo giugno. Siamo emozionati perché è la prima volta che una gara di questo tipo non si svolge a Milano, e siamo ancora più emozionati per aver avuto la possibilità di organizzarla qui da noi in via Silva”.

Trampolino elastico, mini trampolino e tumbling le tre discipline in cui gli atleti (le società di provenienza sono, oltre a Nam, S. G. Milano 2000, Asd Ginnastica Sanpietrina e Asd Artistica Dafne) suddivisi in categorie e fasce d’età sono pronti a sfidarsi: le esibizioni prevedono sequenze di evoluzioni costituite da esercizi obbligatori e da altri esercizi liberi.

Per gli spettatori il divertimento è garantito: scrive infatti federginnastica.it che “il trampolino elastico è di una delle discipline olimpiche della ginnastica che, più di ogni altra, esalta la componente acrobatica. Grazie al telo elastico l’atleta ha la possibilità di eseguire dei salti con una fase di volo molto ampia, sia temporalmente sia spazialmente, con la conseguente opportunità di sviluppare rotazioni multiple e combinate rispetto ai vari assi corporei”.

“Alle competizioni – conclude Sala – parteciperanno anche tre atleti con disabilità e quattro bambini del programma “Sport per te””, promosso dal Comune di Monza con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva tra gli studenti delle primarie statali cittadine.