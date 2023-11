Carate Brianza, grave sinistro stradale: giovane ciclista in ospedale con l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato 18 novembre a Carate Brianza. Coinvolti loro malgrado, da quel che è stato possibile ricostruire, un’autovettura ed un giovane frequentante la scuola secondaria di primo grado, che viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Incidente: questa è la sua ricostruzione

Nell’impatto tra il veicolo ed il mezzo a due ruote, le cui cause andranno accertate in sede di indagine, la peggio l’ha avuta il ragazzino, che secondo alcune testimonianze avrebbe battuto con violenza la testa proprio contro l’automobile. L’allarme, registrato sia dai carabinieri di Seregno che dalla polizia locale di Carate Brianza, ha condotto sul posto in codice rosso, quelle riservato ai casi di più grave entità, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, un’automedica ed un elisoccorso. Dopo le prime cure prestate dai soccorritori per stabilizzare le sue condizioni, il giovanissimo ciclista è stato infine trasportato, proprio dall’elisoccorso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, sempre in codice rosso. Ovvia l’apprensione tra i presenti.