Monza, l’ennesima discarica abusiva: in arrivo altre telecamere in due zone critiche

“Big Brother is watching you”, soprattutto se abbandoni rifiuti dove non dovresti: gli occhi delle nuove telecamere di videosorveglianza a Monza non lasceranno scampo a chi non rispetta i divieti.

Monza, l’ennesima discarica abusiva: telecamere in via dell’Offelera e via Edison

Lo anticipa l’assessore all’Ambiente Giada Turato: spiega che due nuovi dispositivi di ultima generazione, «come quelli installati a Cantalupo», saranno presto posizionati (assieme alle infrastrutture che ne consentiranno il funzionamento) in due punti storicamente caldi della città, vale a dire in via dell’Offelera, la terra di nessuno ai confini di Sant’Albino nota alle cronache per diverse situazioni ai margini della legalità, e via Edison, al confine con Cinisello, nei pressi della rotonda che, anche di recente, «è stata oggetto di ripetuti interventi di pulizia realizzati dall’impresa Sangalli su indicazione dell’ufficio Pulizia strade e raccolta rifiuti del Comune in seguito alle segnalazioni ricevute» da parte dei cittadini.

Monza, l’ennesima discarica abusiva: la piattaforma multimediale

Non solo questo: «Stiamo lavorando alla realizzazione di una piattaforma multimediale in grado di raccogliere ed elaborare tutti i dati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in città, in modo da agevolare il lavoro della polizia locale e consentire agli agenti di individuare prontamente i trasgressori».

Del resto, prosegue Turato, «la nostra giunta ha dato alla polizia locale un preciso indirizzo politico: prestare grande attenzione a questo genere di illeciti e avviare una serie di attività dedicate tanto alla deterrenza, quanto alla prevenzione».

Monza, l’ennesima discarica abusiva: l’appello a segnalare sempre

Discariche abusive e abbandoni di rifiuti in città non mancano: il Cittadino se n’è occupato anche di recente, segnalando gli accumuli di via Rigamonti, a Regina Pacis, e di via Panfilo Castaldi, zona Bettola, nei pressi di Cinisello.

L’invito dell’amministrazione comunale è quello di segnalare, «segnalare sempre»: è stato proprio grazie a una segnalazione da parte di un cittadino che, alla fine di febbraio, gli agenti hanno accertato la presenza “di un ingente abbandono di rifiuti” in via Timavo, all’interno della vicina roggia.

Olio alimentare esausto, “circa sessanta litri”, cartongesso, imballaggi e polistirolo i rifiuti rinvenuti e probabilmente abbandonati in due momenti distinti da due differenti attività – “la prima legata all’edilizia, la seconda alla ristorazione”. A causa della mancanza di testimoni e di telecamere, e dell’assenza di elementi utili a rintracciare gli autori degli abbandoni, la denuncia, spiegano dagli uffici, “è stata redatta a carico di ignoti”: del recupero e dello smaltimento dei materiali si è occupato l’ufficio rifiuti del Comune di Monza.