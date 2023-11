Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un’anziana, nella sua abitazione, a Carate Brianza. Nel pomeriggio di domenica 19 novembre, in via Mascherpa, sono giunte un’autobotte dal comando di Carate e un’autopompa dei vigili del fuoco di Seregno.

La donna è caduta nella vasca da bagno. I soccorritori sono entrati rompendo la porta finestra della cucina. Portata in codice verde dal 118 in ospedale, non sembrerebbe aver fortunatamente riportato gravi ferite.