Biassono, la Fiat Punto diventa una palla di fuoco

Una Fiat Punto si è improvvisamente trasformata in una palla di fuoco nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre a Biassono, per strada, lungo la via Cesana e Villa. Il rogo si sarebbe innescato a causa di un guasto attorno alle 17.30.

L’intervento dei vigili del fuoco a Biassono (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Biassono, incendio di un’auto in via Cesana e Villa: arrivano i vigili del fuoco

Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa dalla sede centrale di Monza e un’autobotte dal distaccamento volontario di Lissone. Non si sarebbero registrate conseguenze per persone o altri mezzi.